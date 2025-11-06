Keresés

2025. 11. 06. Csütörtök
A politikai fekete lyuk: a Tisza Párt trükkje, amivel egyszerre csapja be a jobb- és a baloldalt

2025. november 06., csütörtök 20:10 | Hír TV

A Tisza Párt egy politikai kaméleon. A bizonytalan jobboldaliaknak fideszes jelszavakat kínál, a globalista baloldalnak pedig brüsszeli hűségesküt. Ez nem zavarodottság, hanem tudatos politikai kaméleon-stratégia, amely minden közönségnek azt játssza, amit hallani akar, miközben a valódi programját, vagy annak hiányát titkolja.

Ha meg akarjuk érteni a Tisza Párt jelenségét, hagyjunk fel a hagyományos politikai elemzéssel. Ne keressünk benne koherens ideológiát, se kidolgozott programot. A józan ész és a tények alapján ugyanis kiderül, a Tisza Párt nem egy valami, hanem egy valaminek a hiánya.

Egy politikai fekete lyuk, amelynek nincs saját fénye, erejét kizárólag a másoktól elszívott energiából – az elégedetlenségből, a sértettségből és a puszta kormánygyűlöletből – nyeri.

A politikai kaméleon trükkje

Ennek a fekete lyuknak a működési elve a politikai kaméleon stratégiája, az ideológiai parazitizmus. Magyar Péter és az őt segítő szervezetek tökéletesen ráéreztek, hogy a hatalom megszerzéséhez két, egymással homlokegyenest ellenkező csoportot kell egyszerre megszólítania – és mindkettőnek azt kell adnia, amit hallani akarnak. Ő egy "cover band" politikus, aki csak mások slágereit játssza.

1. A jobboldaliak becsapása az utánzás

Magyar Péter mesterien utánozza, majmolja a nemzeti oldal bevált eszközeit és retorikáját. Amikor azt mondja: „Lépésről lépésre, tégláról téglára”, azzal a Fidesz építkező politikájának szókincsét lopja el. Amikor „Tisza-szigeteket” alapított, azzal a Polgári körök sikeres modelljét lopta és így tovább.

Ezekkel a gesztusokkal azt üzeni a bizonytalan jobboldali szavazónak: "Ne féljetek! Én is olyan vagyok. Én vagyok a Fidesz jobbik énje." Ez valójában a biztonság hamis illúziója.

2. A brüsszeli elit kiszolgálása:

A tettek miközben itthon a nemzeti retorikát másolja, Brüsszelben a Tisza párt fegyelmezett katonaként viselkedik. Pontosan tudja, hogy a pénz, a média és a legitimáció onnan érkezik. Ezért habozás nélkül:

  • Csatlakozott az EPP-hez, a brüsszeli fősodorhoz.
  • Megszavazta a háború további finanszírozását.
  • Megszavazta a migrációs paktumot.
  • Megszavazta a magyar gyermekvédelmi törvényt elítélő LMBTQ-határozatokat.

Ezzel azt üzeni a globalista baloldalnak és a brüsszeli gazdáinak: "Ne féljetek! Én vagyok a ti leghatékonyabb fegyveretek Orbán ellen. A szavak a magyaroknak szólnak, a tettek nektek."

A zseniális trükk: a valódi saját program hiánya mint védőpajzs

A józan ész alapján a kérdés nyilvánvaló: hogyan fér meg egymás mellett az a szavazó, aki a „tégláról téglára” építkezésben hisz, azzal, aki az ukránokat és a brüsszeli elitet támogatja?

A válasz döbbenetesen egyszerű: azért, mert nincs min összeveszniük.

Magyar Péter és a köre tudatosan kerüli a konkrét valódi programot, mint ördög a tömjént. Pontosan tudja, hogy a mozgalma egy ideiglenes szövetség, amelyet nem egy pozitív vízió, hanem a negatív cél (a kormánygyűlölet) tart össze.

Abban a pillanatban, hogy letenne egy konkrét, valódi programot az asztalra, a koalíciója azonnal felrobbanna, ugyanis a gyökeresen különböző világnézetek ütköznének.

Ha leírná: "Támogatom a progresszív adót és a nyugdíjak megadóztatását" → a jobboldaliak elmenekülnek.

Ha leírná: "Fenntartom a gyermekvédelmi törvényt" → a globalista baloldal és Brüsszel azonnal elengedi a kezét.

Ezért, ha valaha is előállnak egy „programszerű valamivel”, az egy üres, „Potemkin-program” lesz, egy „Greatest Hits” album lopott ötletekből, tele semmitmondó hívószavakkal („európai jólét”, „tiszta közélet”), amely szándékosan kerüli a konkrétumokat. 

Konklúzió: a kódolt összeomlás

A Tisza Párt tehát nem egy politikai erő, hanem egy üres edény, egy ideiglenes tünet. A program hiánya nem hiba, hanem tudatos taktika a logikai ellentmondások elfedésére.

Ez a modell tökéletes lehet a rombolásra és a káoszteremtésre, de alkalmatlan az építkezésre. Egy "cover band" politikus, aki csak mások slágereit játssza, mert egyetlen saját, eredeti gondolata sincs az ország jövőjéről – a hatalom megszerzésén kívül.

A józan ész azt diktálja: egy ilyen, belső ellentmondások által feszített, valós tartalom nélküli politikai fekete lyuk elkerülhetetlenül önmagába fog omlani. A kérdés csak az, mennyi kárt okoz addig.

