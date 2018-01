A polgármesternek elege lett

Egy hónap alatt elbukott az új szemétszállító cég Pomázon. Nemcsak a helyiek, a városvezetés is panaszkodott a szolgáltatóra. Volt, hogy az aljegyzőnek kellett felülnie a szemeteskocsira, hogy megmutassa, merre kell menni. A korábbi szemétszállítóra nem volt panasz, de nem voltak meg a szükséges tanúsítványai.

2018 elejéig a szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. hordta el a lakossági hulladékot a településről. Bár mindenki elégedett volt a munkájával, a nonprofit szervezetnek nem voltak meg azok a tanúsítványai, amelyek megfeleltek volna a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordináló Vagyonkezelő Zrt.-nek. Januártól ezért a Zöld Bicske Kft. lett az új szemétszállító. A cégnek minden szükséges tanúsítványa megvan, és ugyan több környékbeli településen is ő végezheti a feladatot, mégis nehézséget okoz neki a szemét elszállítása.

„Valószínűleg túlvállalta magát, és nemcsak Pomázon probléma ez, hanem ahogy hallom, Szentendrén, Pilisszántón is, ha jól tudom, ott is ők szállítják, és ott is akadozik a szállítás” – nyilatkozta Hardi Péter, a Közösen a Városunkért Egyesület elnöke.

A polgármester szerint az új cég nem mérte fel rendesen, hogy hány kukásautó kell egy napra, ráadásul a tájékozódással is gondjai akadtak. Az önkormányzat még tavaly felajánlotta az új szolgáltatónak, hogy járja be előre a várost, és ne csak a forgalmasabb helyeket, hanem az eldugott utcákat is. Nem élt a lehetőséggel.

„Három és fél órán keresztül a jegyző, az aljegyző és én rajzoltuk a térképet a cégnek, hogy hová kell eljutniuk, miközben állítólag van GPS-ük. 60 térképet adtunk nekik Pomázról, és az aljegyző úr három diplomával irányítja a kukásautót, hogy merre menjen a városban” – mondta Vicsi László.

A Zöld Bicske Kft. ügyvezetője elismerte, hogy nem tudják teljes mértékben ellátni a feladataikat. Teszár Tamás szerint a távolság miatt akadozik a szolgáltatás.

„Még a korábbi szállító egy közeli átrakóállomás igénybevételével naponta egy nyolcórás műszakban kétszer tudta teleszedni gyűjtő járműveit, mi 40 kilométeres távolságból naponta csak egyszer tudjuk” – nyilatkozta a vállalat vezetője.

A polgármesternek elege lett, és kezdeményezte a szerződés felbontását, amit a város képviselő-testülete egyhangúlag megszavazott. A munkát várhatóan ismét az a cég végzi majd, amelyet pont a tanúsítványok hiányára hivatkozva cseréltek le.