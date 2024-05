A pofátlanság csúcsát is megengedték maguknak Magyar Péter gazdasági vezetőjének egykori bűntársai

A bűnszervezet vezetőinek gátlástalanságát mutatja, azért, hogy minél több embert ki tudjanak semmizni, jó közéleti kapcsolataikra is hivatkoztak. Többek között megemlítették egy ismert, befolyásos politikus nevét is, akivel természetesen semmilyen kapcsolatban nem álltak. Sőt, az illető politikus jelzett is a hatóságoknak, hogy visszaéltek a nevével, az ügyben indult nyomozás pedig ezután még intenzívebb lett.

A Buda-Cash- és a Quaestor-botrányhoz hasonlító piramisjáték szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, Sájer Mária Juditot is a soraikban tudó bűnszervezet rengeteg embert vert át.

