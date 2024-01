A Pikó András vezette Józsefvárosban több mint százezerbe is kerülhet a lakossági parkolás + videó

Megosztás itt:

Felháborítja a Józsefvárosikat Pikó András sarcolása. Tízszer többet fizetnek az éves parkolásért a józsefvárosiak, mint más kerületekben élők – erről a Metropol számolt be.

A belvárosban továbbra is ingyenesen lehet parkolni az ötödik kerületben, míg a Terézvárosban 1920 Ft-ért parkolhatnak a helyi lakók. Az Erzsébetvárosban 2200 Ft-ot kell fizetni, míg Kőbányán 2500 Ft-ot, az éves parkolásért.

A nyolcadik kerületben az első autóra alapesetben az A zónában harmincezer, a B zónában 24 ezer, a C zónában 18 ezer forint a díj. Ha egy családnak van második autója is az még fájdalmasabb költségeket von maga után. Akár 62 ezer forintba is kerülhet, hogy az utcán parkolhasson.

Nagy volt a lakossági tiltakozás és a Fidesz-KDNP frakció bevitt egy módosítást a testületre, hogy ezt változtassák meg. Ezt nyilván a baloldali vezetés egész egyszerűen leszavazta. Az egészen biztos, hogy itt Józsefvárosban az autó az nem luxuscikként van. Nem luxuscikként használják az emberek, gyerekeket hordják vele iskolába, az idős beteg szülőket viszik vele orvoshoz. Napi bevásásárlást, nagy bevásárlást intézik vele – hangsúlyozta Szilágyi Demeter. A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője emlékeztetett: a parkolás korábban a helyieknek ingyenes volt.

Szilágyi Demeter ígéretet tett arra, hogy, jövőre megpróbálnak véget vetni a jelenlegi sarcolásnak.