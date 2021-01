A Pesti Hírlap tulajdonosa szerint a sajtószabadság korlátozása ellen szól a Kúria döntése

Jövő hét elejétől oltják azokat, akik regisztráltak - jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő kiemelte: Ha túl korán enyhítenek a korlátozásokon, akkor semmibe hullik az, amit hazánk az elmúlt hónapok során a védekezés terén elért. Ha lesz elég vakcina, akkor ledöfjük a vírust és szabadok leszünk. 1569 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 363 450-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 291-re emelkedett. A novemberben bevezetett korlátozó intézkedésekkel sikerült meggátolni a koronavírus-járvány terjedését - mondta a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Oltási kampány indult, amely összesen 1845 intézményt érint, ez többségében idősotthon - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. El tudtuk érni azt, hogy Magyarországon nincs a járványnak harmadik hulláma - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Hiesz György Gyöngyös baloldali polgármestere álljon a nyilvánosság elé és tisztázza, miként jutott soron kívül, jogosulatlanul koronavírus-elleni védőoltáshoz - szólította fel a városvezetőt Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője. Hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett egy magánszemély Gyöngyös baloldali polgármestere, Hiesz György ellen. Tényi István szerint nemcsak bűncselekmény gyanúja vetül a mátraaljai város vezetőjére, hanem megbotránkoztató az, hogy soron kívül adatta be magának a koronavírus elleni vakcinát. Tényi István szerint, ha egy vezető politikus, egy polgármester így jár el, akkor nehezen várhatja el azt, hogy az állampolgárok törvénytisztelőek legyenek. Az ellenzék már mindent kipróbált a Fidesz ellen - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Benkő Tibor honvédelmi miniszter Székesfehérváron tárgyalt Mario Banozic horvát védelmi miniszterrel. A kormány folytatja a határ menti térségek fejlesztését, a Rába-vidék program keretében 900 millió forinttal segíti a magyarországi szlovének lakta térséget - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Magyarország és Horvátország közös érdeke Közép-Európa biztonságának elősegítése, a Nyugat-Balkán békéjének biztosítása, az illegális migráció megállítása és kezelése - hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A kitoloncolások miatt kivonul Magyarországról az Unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex. „Nem mintha eddig olyan sok segítséget kapott volna Magyarország az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségétől, de Brüsszel a jelek szerint még ezt a keveset is el akarja venni” - közölte Kovács Zoltán államtitkár. A Frontex lépése nem téríti el a kormányt az eddigi álláspontjától - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Giuseppe Conte miniszterelnök tanúvallomásával megerősítette, hogy a migránshajók feltartóztatása a korábbi olasz kormány közös politikája volt, és az ország védelmét szolgálta - jelentette ki Matteo Salvini volt belügyminiszter. António Guterres ENSZ-főtitkárt különösen aggasztja a közösségi médiát működtető cégek hatalma, szerinte ki kell dolgozni olyan mechanizmusokat, amelyekkel szabályozhatók az olyan döntések, mint például Donald Trump Twitter-fiókjának letiltása. A világon 100,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,1 millió, a gyógyultaké 55,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Több ezer dollárnak megfelelő összeget fizetnek a szingapúri hatóságok azoknak a helyi lakosoknak, akiknél komoly mellékhatásokat okoz a koronavírus elleni oltás. Portugáliában egy nap alatt több mint 16 ezer új fertőzöttet és 303 halálesetet regisztráltak. Dánia február 28-ig meghosszabbítja a karantént a koronavírus korábbinál fertőzőbb variánsainak elterjedése miatt - jelentette be Mette Frederiksen dán miniszterelnök. Helybehagyta a Moszkva megyei bíróság Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus 30 napos előzetes letartóztatását. Újabb 6,5 millió adag kínai, koronavírus elleni CoronaVac vakcina érkezett Törökországba - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Mexikó megelőzte a koronavírus okozta halálesetek számában a nála tízszer népesebb Indiát, és ezzel a harmadik helyre került a globális járványlistán. Új-Mexikó állam korábbi kormányzója szerint beláthatatlan következményei lesznek annak, hogy Joe Biden elnök leállítja az amerikai-mexikói határra tervezett fal építési munkálatait. Susana Martinez szerint az illegális bevándorlók tömeges beáramlása rendkívül súlyos gazdasági és egészségügyi kockázatokkal jár, munkanélküliséghez vezet, valamint felgyorsítja a koronavírus-járvány terjedését. Súlyos zavargások robbantak ki tegnap éjszaka Libanon második legnagyobb városában, Tripoliban, a biztonsági erők összetűztek a szigorú járványügyi korlátozások miatt elégedetlen tüntetőkkel, akik több épületet felgyújtottak. Kigyulladt a bukaresti Matei Bals járványtani kórház koronavírusos betegeket kezelő egyik kórterme hajnalban, a román hatóságok közlése szerint négy páciens vesztette életét. Fának ütközött egy menetrend szerint közlekedő busz Lőrinciben, a balesetben többen megsérültek - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság. Összehangolt akcióban négytagú bűnszövetségre csaptak le a rendőrök, a gyanúsítottak több megyében kábítószert terjesztettek - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Jászberényi KSE 114:88 Jégkorong Erste Liga: A Ferencváros hosszabbítás után 3:2-re győzött Újpesten.