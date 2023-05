A pedagógusokért tüntetnek, de ellenük dolgoznak az EU-ban

Megosztás itt:

Kedd reggel ismét elbontották a kordont a Várban a Momentum politikusai és aktivistái. A rendőrök a be nem jelentett gyűlésen résztvevő 41 főt, köztük országgyűlési képviselőket is igazoltattak, a szervezőkkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek.

Március közepe óta ez volt az ötödik alkalom, amikor demonstrálók rongálták meg a Karmelitánál felállított kordonokat. Volt, amikor az erőszakos tüntetők vasrudakkal szurkálták, sörösdobozokkal, kövekkel és fadarabokkal dobálták a rendőröket.

Miközben az ellenzék látszólag a pedagógusbérek emeléséért tüntet, valójában azon dolgozik az Európai Unióban, hogy ne kapják meg azokat, hiszen az uniós pénzek között található az a forrás is, ami a pedagógusbérekre lenne fordítható - hívta fel a figyelmet már több kormánypárti képviselő is. Ezt áprilisban maga Gyurcsány Ferenc is elismerte a Spirit FM-en.

De Gyurcsány képviselője is erről vallott egy április végi árnyékkormányinfón. Molnár Csaba azt mondta: hazafias kötelezettsége, hogy az uniós pénzek ne érkezzenek meg Magyarországra.

Szintén erre utalt a Jobbik képviselője is a Napi Aktuálisban. Brenner Koloman nem tagadta, hogy a Jobbik célja is az, hogy hazánk ne kapja meg a forrásokat.