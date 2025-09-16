A pécsiek túlnyomó többsége nem kér a Pécs Pride-ból + videó

Megosztás itt:

Őri László: "A pécsiek békére és nyugalomra vágynak. Ezt támasztja alá egy, még évekkel ezelőtt a baloldali városvezetés által megjelent közvéleménykutatás is, amely szintén azt mutatta, hogy a pécsiek túlnyomó többsége nem kér a Pécs Pride-ból. Ebben a helyzetben tiszteletben kellene tartani a pécsiek szándékát és akaratát, miszerint nem kérnek a fővárosból és külföldről ide importált feszültségkeltésből a városban.”