A pártpreferenciákat vizsgáló közvélemény-kutatásokat összehasonlító weboldal indult

A partpferencia.hu mostantól folyamatosan, így az európai parlamenti és az önkormányzati választások előtt is követi és gyűjti a publikált közvélemény-kutatások pártpreferencia-eredményeit, amelyeket vizuálisan könnyen értelmezhető módon is közzétesz, és rendszeres időközönként írásosan is összefoglal.

Legfrissebb híreink Magyar Péterék sorkatonaságot akarnak Súlyos mondatok olvashatók a Magyar Péterhez tartozó Discord-csoport Sorkatonaság bevezetése című chatszobájában. A Magyar iránti szimpátiájáról ismert Szeretlek Magyarország portál úgy mutatta be ezt április 6-án, hogy „Magyar Péter aktivistáinak fő kommunikációs felülete”. Ismét él Köves Slomó Facebook-oldala Visszakapta Facebook-oldalát Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség egyik alapítója. Ma délelőtt már ismét posztolhatott.