A pártokkal is egyeztet a belügyminisztérium a pedagóguséletpálya-törvényről

Megosztás itt:

Mintegy 400 pedagógus és a szakszervezetek képviselői egyeztettek a belügyminisztérium kezdeményezésére tavaly decemberben. A találkozón szó volt a bérek emeléséről, a pedagógusok utánpótlásáról és a felmentett tanárok helyzetéről is. Pintér Sándor azt is bejelentette, hogy amíg hazánk nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, addig is tíz százalékos béremelést biztosít a kormány a pedagógusoknak.

De nem ez volt az egyetlen egyeztetés a pedagógusokkal az elmúlt időszakban. A Belügyminisztérium államtitkára kiemelte: az új pedagóguséletpálya-törvényjavaslat benyújtása előtt összesen 10 alkalommal volt lehetőségük elmondani a véleményüket a szakszervezeteknek és a pedagógusoknak. Emellett több mint 130 szülő álláspontját is figyelembe vették.

Mindezek ellenére a baloldali pártok folyamatosan tüntetésekre hergelik a tömeget.

Pedig a Belügyminisztérium már azt is bejelentette, hogy a parlamenti pártokkal is egyeztet az új pedagógus életpályatörvényről, amely megalapozza a további jelentős béremelést is. Pintér Sándor május 24-ére hívta megbeszélésre a Fidesz–KDNP, a DK, az MSZP, a Momentum, a Jobbik és a Mi Hazánk képviselőit. A tárca közleményében azt írta: bíznak benne, hogy a baloldali pártok ahelyett, hogy erőszakig fajuló tüntetéseket szerveznek, hajlandóak a higgadt, konstruktív párbeszédre is annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek oktatásának színvonala és megtörténjen a pedagógusok béremelése.

Hiába az elégedetlenkedés, normál keretek között mégsem hajlandó kifejteni véleményét az ellenzék. Inkább maradnak a tüntetésnél.

"Én ezen csak nevetni tudok, szerintem az ellenzéki pártoknak nem kéne odamenni Pintér Sándor minisztériumába, ez az alapállás. Ha én pártelnök lennék, tuti, hogy nem mennék oda semmilyen egyeztetésre, nincs miről beszélni" – fogalmazott Korózs Lajos, az MSZP alelnöke.

Jakab Péter közösségi oldalán szintén arra kéri az ellenzéket, hogy ne menjen el az egyeztetésre. Helyette a parlament feloszlatására buzdítja a baloldali pártokat.

A Telex információi szerint a DK is csak akkor menne el a megbeszélésre, ha arra a pedagógus- és diákszervezeteket is meghívnák. A Jobbik és az LMP azonban részt vesz a találkozón.

A törvényjavaslat értelmében három év alatt 75 százalékkal emelkedik majd a pedagógusok bére, ami a valaha volt legnagyobb emelés. Emellett pedig akár többletpénzre is számíthatnak a tanárok.