A „pártállami számvevőszék” ellen tiltakoztak Gulyás Mártonék

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN 5:50-TÕL FARKAS KRISZTINÁVAL. 8:30 A PERONON: BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, AZ MSZP KÉPVISELÕJE. NYÍLTAN BESZÁLLT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSBA A KATOLIKUS EGYHÁZ. A SZERTATÁS VÉGÉN NÉMETH LÁSZLÓ ARRA KÉRTE A HÍVEKETT, HOGY NE A FÜGGETLEN JELÖLTET TÁMOGASSÁK A VÁLASZTÁSON. BEER MIKLÓS PÜSPÖK SZERINT HIBA, HA EGY PAP PÁRT-FUNKCIONÁRIUSKÉNT AKAR VISELKEDNI A TEMPLOMBAN. FOLYTATÓDIK A KÖZALKALMAZOTTAK SZTRÁJKJA A 10 ÉV ÓTA NEM EMELT BÉREK MIATT. AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL KAPOSVÁR ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KIVÉTELÉVEL - HÉTFÕN IS CSAK A HALASZTHATATLAN ÜGYEKET INTÉZIK. AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET PARLAMENTI VITANAPOT KEZDEMÉNYEZ A SZTRÁJKOLÓK KÖVETELÉSEIRÕL ÉS KÉRI, HOGY A TÖBBI ELLENZÉKI PÁRT IS TÁMOGASSA ÕKET. GÉMESI GYÖRGY, ÚJ KEZDET: AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK ILLETMÉNYALAPJÁNAK KÉRDÉSÉT HALADÉKTALANUL RENDEZNI KELL! AZ LMP MÁR BENYÚJTOTT EGY TÖRVÉNYJAVASLATOT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A KÖZTISZTVISELÕI ILLETMÉNYALAPOT 60 EZER FORINTRA EMELJÉK KÖZÖLTE DEMETER MÁRTA. JELENTKEZÕKET VÁRNAK AZ ÁPRILIS 8-AI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGAIBA, A MUNKÁÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS 20-RÓL 35 EZER FT-RA NÕTT. BARTÓK CSABA VOLT VÁLOGATOTT KÉZILABDÁZÓT INDÍTJA A FIDESZ A SZEGEDI 1-ES KÖRZETBEN AZ ÁPRILIS 8-I ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOKON DÉLMAGYAR. RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉST KEZDEMÉNYEZ A JOBBIK, MIUTÁN KIDERÜLT, HOGY AZ ORBÁN-KORMÁNY APPARÁTUSA 1300 MENEKÜLTET FOGADOTT BE 2017-BEN. VONA GÁBOR SZÁMADÁST VÁR A MINISZTERELNÖKTÕL ARRÓL, HOL VANNAK EZEK AZ EMBEREK ÉS KIKET FOGADOTT BE MAGYARORSZÁG. ROMÁN SAJTÓHÍREK SZERINT MEGPECSÉTELÕDIK MIHAI TUDOSE SORSA: A KORMÁNYPÁRT VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉSÉN MEGVONJÁK A BIZALMAT A MINISZTERELNÖKTÕL. FERENC PÁPA: JOGOS A MIGRÁNSOKKAL SZEMBENI FÉLELEM, DE EZ NE VEZESSEN ELUTASÍTÁSHOZ, MERT BÛN HAGYNI, HOGY EZEK A FÉLELMEK TÁPLÁLJÁK A GYÛLÖLETET. NÉGY HÓNAPPAL A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK UTÁN KISEBBSÉGI KORMÁNYT HOZ LÉTRE HÁROM PÁRT NORVÉGIÁBAN. FELTÖRTÉK A DER SPIEGEL FÕSZERKESZTÕJÉNEK TWITTER-FIÓKJÁT. KLAUS BRINKBÄUMER OLDALÁN KÉT ÓRÁN ÁT TÖRÖKÜL ÉS NÉMETÜL EGY BOCSÁNATKÉRÉS VOLT OLVASHATÓ A TÖRÖKORSZÁGRÓL KÖZÖLT ROSSZ HÍREKÉRT. LESZÁLLÁS KÖZBEN MAJDNEM A TENGERBE CSÚSZOTT A TRABZONI KIFUTÓPÁLYÁRÓL EGY TÖRÖK FAPADOS LÉGITÁRSASÁG UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕJE. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK VASÁRNAP ESTE KIJELENTETTE, HOGY Õ "A LEGKEVÉSBÉ RASSZISTA EMBER". MÁSFÉL KILOMÉTER HOSSZÚ TERRORISTA-ALAGUTAT TALÁLT ÉS SEMMISÍTETT MEG AZ IZRAELI HADSEREG A GÁZA-ÖVEZETBEN. HUSZONÖTRE EMELKEDETT AZ IRÁNI TÜNTETÉSEK HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, A HIVATALOS ADATOK SZERINT VANNAK KÖZÖTTÜK CIVILEK ÉS BIZTONSÁGIAK EGYARÁNT. POKOLGÉP ROBBANT LIBANON DÉLI RÉSZÉN, EGY HAMÁSZ-TISZTVISELÕ MEGSEBESÜLT, A ROBBANÓSZERKEZETET A PALESZTIN VEZETÕ AUTÓJÁBAN REJTETTÉK EL. HAMIS RAKÉTARIADÓ KELTETT PÁNIKOT HAWAIIN, PÁR PERCCEL KÉSÕBB TWITTER-ÜZENET ÉRKEZETT A MOBILOKRA, HOGY VAKLÁRMA VOLT. TULSI GABBARD HAWAII KÉPVISELÕ SZERINT A HAMIS RAKÉTARIADÓ UTÁN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKNEK AZONNAL TÁRGYALÁSOKAT KELL KEZDENIE PHENJANNAL. LEGKEVESEBB KÉT EMBER MEGHALT ÉS 65-EN MEGSÉRÜLTEK PERU DÉLI RÉSZÉN EGY 7,3-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS KÖVETKEZTÉBEN. MÁR A MÁSODIK SZIGETET TELEPÍTIK KI VULKÁNKITÖRÉS MIATT PÁPUA ÚJ-GUINEÁBAN, A BAJBA JUTOTTAK ELLÁTÁSÁT A NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT SEGÍTI. 12 MILLIÓ DOBOZ SZALMONELLAGYANÚS BABATEJPORT VON VISSZA 83 ORSZÁGBÓL A LACTALIS, A FERTÕZÉSÉRT FELELÕS FRANCIAORSZÁGI TEJÜZEMET BEZÁRTÁK. 37 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. A DUNÁBA ESETT EGY FÉRFI AZ ÚJPESTI VASÚTI HÍDRÓL, A VÍZIRENDÕRÖK PERCEKEN BELÜL MEGTALÁLTÁK ÉS KIMENTETTÉK. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI A 67-ES FÕÚTON, SZULIMÁN ÉS CSERTÕ KÖZÖTT, A BALESETNEK HÁROM SÉRÜLTJE VAN. KIGYULLADT EGY VÁLYOGHÁZ LADÁNYBENÉN, A LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER. ÁROKBA HAJTOTT, MAJD VISSZACSAPÓDOTT AZ ÚTRA EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI MARCALTÕ ÉS IHÁSZ KÖZÖTT, AZ AUTÓ VEZETÕJÉT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. KIGYULLADT EGY BÓDÉ BUDAPESTEN, A KONDOROSI ÉS A BUDAFOKI ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN, EGY HASZNÁLATON KÍVÜLI GYÁRTELEPEN; EGY EMBER MEGHALT A TÛZBEN. MENTÕAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 40-ES FÕÚTON, ABONY KÜLTERÜLETÉN, A BALESETNEK EGY SÚLYOS SÉRÜLTJE VAN.