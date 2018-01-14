2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

A „pártállami számvevőszék” ellen tiltakoztak Gulyás Mártonék

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2018. január 14., vasárnap 19:17, frissítve: vasárnap 19:57

A Közös Ország Mozgalom szerint Orbán Viktor irányítása alatt áll a pártok ellenőrzését gyakorló szervezet.

„Pártállami számvevőszék” – ezzel a kommentárral osztotta meg a Clark Ádám téren kihelyezett molinójáról készült képet a Közös Ország Mozgalom. Gulyás Mártonék egy olyan transzparenst függesztettek ki az alagút felett, amelyen arra utalnak, hogy Orbán Viktor irányítása alatt áll a pártok ellenőrzését gyakorló szervezet.

Az akcióval az ellen tiltakoztak, hogy a Fidesz korábbi frakcióvezető-helyettese által irányított szervezet sorra bírságolta az ellenzéki pártokat érdemi indoklás nélkül.

 

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