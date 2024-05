A parlamenti választások idején a Bajnai-féle DatAdat az A4D közvetlen szerződéses partnere volt

A jelentésében az is megtalálható, hogy a parlamenti választások idején a DatAdat is jelen volt az A4D közvetlen szerződéses partnerei, illetve legnagyobb kedvezményezettjei között, a céghez milliárdok áramlottak részben a bukott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter öt és félmillió dollárral kitömött mozgalmán, részben más csatornákon keresztül. Persze valamennyi jutott a baloldali pártoknak is, őket az ÁSZ 260 milliós bírsággal sújtotta.

Ebben többek között leírták, hogy már a 2019-es önkormányzati választásoknál is jelen volt az a nemzetközi hálózat, amelyik a 2022-es választási kampányban is előkerült. Ismert, a Nemzeti Információs Központ (NIK) tájékoztatásának köszönhetően már kiderült, hogy külföldről próbálták befolyásolni az előző országgyűlési választásokat úgy, hogy sokmilliárd forintnyi guruló dollárt juttattak a baloldal pártjainak a Bajnai Gordon volt államtitkára és Karácsony Gergely egykori főtanácsadója, Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy (A4D) nevű szervezeten keresztül.

