A Párbeszéd alapítója is átlépett a DK-ba

A lap emlékeztetett, a VII. kerületi alpolgármester a párt hálózatépítője volt, kampányfőnökként pedig kétszer is országgyűlési mandátumhoz juttatta Szabó Tímeát. Szücs Balázs azt mondta: 2023 után is részt venne a kerület munkájában, de ehhez szerinte a Párbeszéd már nem nyújt kellő hátteret. Az elmúlt hónapokban több baloldali politikus is átigazolt Gyurcsány Ferencékhez. Buzinkay György, a Momentum korábbi elnökségi tagja, Déri Tibor, a momentum újpesti polgármestere és Szilágyi Szabolcs, a Jobbik miskolci önkormányzati képviselője is.