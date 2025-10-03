A pánik üzenete a Szőlő utca árnyékában: a Zsolti bácsi-show vége az elszámoltatás kezdete - és az államférfi válasza

Megosztás itt:

Juhász Péter pánikba esett: vulgáris üzenet az ügyészség előtt

A Zsolti bácsi-botrány főszereplője ma egyetlen trágár mondatban foglalta össze a leleplezett álhírgyártás lényegét. Miután a rendőrség házkutatást tartott nála, és tanúként hallgatták ki az ügyben, Juhász Péter ahelyett, hogy bizonyítékokkal állt volna elő, vulgáris üzenetet küldött Kocsis Máténak az ügyészség bejárata elől.

Juhász Péter ezzel egyértelművé tette, a pedofilvádak mögött nem a valóság, hanem a gyűlöletkeltés, hergelés és a pánik áll. A Fidesz frakcióvezetője által "futóbolondnak" nevezett Látó János hazugságai után most Juhász vette elő az alpári lapot – de az ügyészséget nem a gyalázkodás, hanem a lefoglalt telefonok és eszközök tartalma érdekli.

A pánik jele a legjobb bizonyíték, a hazugság befejeződött, a jogi következmények most kezdődnek.

