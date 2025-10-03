Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 03. Péntek Helga napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A pánik üzenete a Szőlő utca árnyékában: a Zsolti bácsi-show vége az elszámoltatás kezdete - és az államférfi válasza

2025. október 03., péntek 16:20 | Hír TV

Az ellenzéki gyűlöletkeltés és hergelés soha nem volt még ilyen rossz védekezés. Juhász Péter ahelyett, hogy bizonyítékokkal állna elő, dühösen kiabál. Az ügyészséget nem érdekli a Facebook, sem a prófétai jóslat. Juhász Péter ma nem a Zsolti bácsi hazugságait terjesztő futóbolond szerepét hozta, hanem a saját, leleplezett valóságát, az ügyészség előtt az alpári kiabálás a bizonyíték arra, hogy a telefonjai tartalma és a vádjai között akkora a szakadék, mint a posztja és a valóság között. A hamis vádakért most a jogi következmények harapnak vissza.

  • A pánik üzenete a Szőlő utca árnyékában: a Zsolti bácsi-show vége az elszámoltatás kezdete - és az államférfi válasza

Juhász Péter pánikba esett: vulgáris üzenet az ügyészség előtt

 A Zsolti bácsi-botrány főszereplője ma egyetlen trágár mondatban foglalta össze a leleplezett álhírgyártás lényegét. Miután a rendőrség házkutatást tartott nála, és tanúként hallgatták ki az ügyben, Juhász Péter ahelyett, hogy bizonyítékokkal állt volna elő, vulgáris üzenetet küldött Kocsis Máténak az ügyészség bejárata elől.

Juhász Péter ezzel egyértelművé tette, a pedofilvádak mögött nem a valóság, hanem a gyűlöletkeltés, hergelés és a pánik áll. A Fidesz frakcióvezetője által "futóbolondnak" nevezett Látó János hazugságai után most Juhász vette elő az alpári lapot – de az ügyészséget nem a gyalázkodás, hanem a lefoglalt telefonok és eszközök tartalma érdekli.

A pánik jele a legjobb bizonyíték, a hazugság befejeződött, a jogi következmények most kezdődnek.

 

Kocsis Máté válasza:

További híreink

Ez az ijesztő éjszakai vadász a kártevők igazi réme

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Tündéri! Végre megmutatta kislányát Busa Gabi – Fotó

Szép kis jövő: saját kapusa verte meg a Veszprémet a klub-vb döntőjében

Megvan a bűnbak, Wirtzet elüldöznék Liverpoolból

Kaszás Nikolett utolsó szavait idézte fel a túrázó, aki utoljára találkozott vele

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Miden háziasszony álma: akciós prémium konyhai eszközök a Spar-ban

Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban

További híreink

Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel
2
Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát
3
Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki
4
Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban
5
NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó
6
Az erotikus fotóiról elhíresült modell lett a Tisza Párt legújabb reklámarca, de vajon a hölgy tud róla?
7
Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra
8
Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából
9
Súlyos veszélyre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor + videó
10
Ismét megfenyegette a Fidesz politikusait Magyar Péter + videó

Legfrissebb híreink

Sokkoló tragédia: A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál

Sokkoló tragédia: A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál

 Megrázó és tragikus hiba történt a manchesteri zsinagóga elleni terrorakció elhárítása közben: a pénteki előzetes patológiai vizsgálatok szerint a két halálos áldozat közül az egyiket lőfegyver okozta sérülés ölte meg. Mivel a szíriai származású merénylőnél nem volt lőfegyver, a rendőrség (GMP) beismerte: valószínűleg az akciót elhárító rendőrök lövése okozta a halálos sérülést. Eközben a brit belügyminiszter a szombati palesztinpárti tüntetések felfüggesztését kéri.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

"Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!" – Orbán Viktor kitálalt Brüsszel háborúba sodró stratégiájáról + videó

 A legerősebb mondattal érkezett haza a miniszterelnök a zárt Koppenhágai csúcsról: Orbán Viktor a Kossuth Rádióban nyíltan kimondta, hogy "Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért", élesen elítélve Brüsszel háborús stratégiáját. A kormányfő szerint az uniós elképzelés Magyarországot is háborúba sodorhatja. De pontosan mi az a "hátborzongató" terv, amely katonák küldéséhez vezethet, és milyen sürgős lépést javasol a Fidesz elnökségének a miniszterelnök?
Sokkoló:

Sokkoló: "Ukrajna ezerszer jobb!" – A Tisza Párt megszorítással büntetné a magyar gazdákat + videó

 Nyíltan kimondta: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint "felesleges Ukrajnával versenyezni" a magyar mezőgazdaságnak, mert ők ezerszer jobban csinálják. A Magyar Péter embere által beharangozott megszorító csomag nem csak a gazdák mindennapi munkájába, de a támogatási rendszerbe is belenyúlna, súlyosan károsítva ezzel a szektort. De miért állítja Nagy István agrárminiszter, hogy ezzel a brüsszeli mintával a Tisza Párt tönkretenné a gazdákat?
Szijjártó Péter: modern védelmi központot épít a Rheinmetall Zalaegerszegen – 3,7 milliárdos beruházás és 80 csúcstechnológiás munkahely

Szijjártó Péter: modern védelmi központot épít a Rheinmetall Zalaegerszegen – 3,7 milliárdos beruházás és 80 csúcstechnológiás munkahely

 A második világháború óta nem volt ilyen feszült a helyzet – figyelmeztetett Szijjártó Péter miniszter a Rheinmetall fejlesztési központjának bejelentésén. A kormány napi küzdelmet folytat a háborúból való kimaradásért, de mint a miniszter hangsúlyozta: a békéhez erőre van szükség. A Zalaegerszegen létrejövő védelmi ipari központ a Magyar Honvédség hazai gyártású eszközökkel való felszerelését segíti elő, növelve az ország önellátási képességét.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!