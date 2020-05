A nyugdíjasok bánhatják

A kormány Budapesten is feloldja a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozást és a főváros mindig két hét késéssel követi majd a vidéket - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A szombati szakmai háttérmegbeszéléseken világossá vált, hogy a „járvány erejét Budapesten is letörtük, így Budapesen is áttérhetünk - igaz megfontoltan és óvatosan -, de áttérhetünk a védekezés második szakaszába" - mondta Orbán Viktor. Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-helyzettel kapcsolatos soron következő intézkedésekről a Karmelita kolostorban. 3473-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg. Ezzel 448 főre emelkedett az elhunytak száma, 1371-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1654 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 77%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen. A magyarországi járványgörbe stabil, és reménykeltő gyógyszer-, illetve vakcinakísérletek folynak világszerte a vírus ellen - jelentette ki Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa az operatív törzs tájékoztatóján. Operatív törzs: megjelent a Magyar Közlönyben a hétfőtől hatályos - Budapest kivételével az egész országra érvényes - védelmi intézkedéseket tartalmazó kormányrendelet. Megérkezett a Wizz Air századik repülőgépe, amely Kína és Magyarország között szállított egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket Budapestre - közölte a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. A Budapest Főváros Kormányhivatala a Kamaraerdei úti idősotthonban tett ellenőrzései során megállapította, hogy az idősek védelme érdekében ebben az intézményben is további járványügyi intézkedésekre van szükség. A Pesti úti idősotthon esetében nem csak politikai, hanem büntetőjogi felelősség is fennáll - ezt Futó Barnabás ügyvéd jelentette ki az intézménnyel kapcsolatos információk alapján Magyarország élőben című műsorunkban. Az MSZP szerint az állami fenntartású kórházakból került az önkormányzati idősotthonokba a koronavírus - mondta Bangóné Borbéy Ildikó, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Már 873 idősotthont fertőtlenítettek a Magyar Honvédség katonái – köztük önkéntes műveleti és önkéntes területvédelmi tartalékosok is. Az ellenzéki politikusok folyamatosan akadályozták a koronavírus-járvány idején a kormány tevékenységét - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en. A járvány idején felértékelődött a családok szerepe, megváltozott életkörülményekhez kellett alkalmazkodni az elmúlt két hónapban - jelentette ki az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin azt mondta, a kormány szeretné, ha mindenki érezné, „egyetlen magyar sincsen egyedül, akkor sem, amikor koronavírus van Magyarországon, akkor sem, ha nehezebb az életünk, mint a hétköznapokban”. Most belföldön a legbiztonságosabb nyaralni, a balatoni szolgáltatók felkészültek, és bíznak abban, hogy a magyar vendégek hozzájárulnak a hazai turisztikai szektor megmentéséhez - mondta Hoffmann Henrik, a Balatoni Turisztikai Szövetség elnöke. Soros György átvette a hatalmat a Facebook tartalomirányítása felett - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Magyarország is tagot delegálhatott abba a húszfős testületbe, amely a Facebook tartalmi felügyeletét látja majd el. A Demokratikus Koalíció továbbra is tiltakozik a Budapest-Belgrád vasútvonal ellen, mivel azt Magyarország számára káros beruházásnak tartja - mondta Varju László, az ellenzéki párt alelnöke a közösségi oldalán. A világban 4 542 752-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 307 696, a gyógyultaké pedig 1 637 068 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Május végén újranyitnak a kis és a közepes színházak Ausztriában - jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter és Werner Kogler alkancellár. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, egy nap alatt 528 új fertőzéses esetet azonosítottak. Csehországban már több mint két hete jóval száz alatt van a napi igazolt koronavírus-fertőzések száma és csökken a halottaké is. A fertőzöttek több mint kétharmada pedig már felgyógyult betegségéből. Heiko Maas német külügyminiszter az Európán belüli szabad mozgás normalizálódása felé tett fontos lépésnek nevezte a luxemburgi-német határ megnyitását. Június 3-tól ismét lehet Olaszországba utazni. A belépéshez nem szükséges negatív koronavírus teszt és nem kell karanténba sem vonulni. Horvátország mobiltelefonos alkalmazást vezet be a turisták beutazásának meggyorsítására. Negatívra rontotta Franciaország államadós-besorolásának kilátását a Fitch Ratings, ugyanis a koronavírus-járvány miatt az idén jelentősen romlik a francia közfinanszírozási helyzet és gyengül a gazdasági aktivitás. Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 9200-zal 272 043-ra emelkedett az igazolt fertőzések száma, ami a legalacsonyabb napi növekmény május eleje óta. Az amerikai demokrata párti képviselők megszavazták a Nancy Pelosi házelnök által a hét elején felvázolt 3000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagtervet. Új programot indít a vakcinafejlesztés támogatására Donald Trump amerikai elnök, aki bízik abban, hogy még az év vége előtt, „de talán még korábban is” lesz oltóanyag az új típusú koronavírus ellen. Az új koronavírus elleni öt különböző vakcinát tesztelnek önkénteseken Kínában - jelentette be Zeng Ji-hszin, a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság igazgatóhelyettese. Nagyobb mennyiségű kábítószert találtak egy drogkereskedelemmel gyanúsítható érdi férfinél. Októberben pótolhatják a gyorsasági kamion Európa-bajnokság Hungaroringre tervezett, és a koronavírus-járvány miatt elhalasztott futamát. A Magyar Birkózó Szövetség tervei szerint júniusban kezdődhetnek meg újra a válogatottak központi edzései.