A Nyugat már rég döntött a kérdésben, a baloldal most mégis uszít

Franciaországban már régen tilos a tanórák alatti telefonhasználat, 2018 óta pedig a 15 éven aluli gyermekeknek az iskola egész területén tiltva van a mobilozás, beleértve az ebédlőt is. A szabályozás vonatkozik a tabletekre és az okosórákra is. Aki bevisz ilyen eszközt az iskolába, annak a tanítási nap végéig szekrényben kell tartania. Bajor­országban és Görögországban 2006 óta úgyszintén törvény tiltja az általános és középiskolai mobilhasználatot. Az Olaszországban évekkel ezelőtt a magánszféra védelme érdekében hozott szabály értelmében nemcsak súlyos fegyelmi büntetés, hanem akár 30 ezer eurónyi pénzbírság is igyekszik elrettenteni a diákokat attól, hogy felvételeket készítsenek az osztályteremben.

A rendelet kapcsán közzétett Facebook-posztjában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, hogy más országok is fontolgatják a telefonok iskolai használatának szigorúbb szabályozását, több európai állam pedig már határozott lépéseket is tett.

Néhány hónapja jelentette be a kormány, hogy korlátozni fogják az okostelefonok iskolai használatát, s augusztus első felében meg is jelent a vonatkozó rendelet. Eszerint a jövőben az általános iskolás és gimnáziumi diákoknak a nap elején le kell adniuk a kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközöket, a telekommunikációs, valamint internetelérésre alkalmas okoseszközöket, és csak a nap végén kapják vissza.

