A nyilvánosság előtt keménykedik, a színfalak mögött tárgyal a kormány

Vannak egyeztetések a magyar kormány és az Európai Bizottság között arról, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Nyilvánosan a magyar kormány kategorikusan elutasítja, hogy Polt Péter helyett Brüsszelnek legyen beleszólása abba, ha korrupciógyanú merül fel az uniós források elköltésével kapcsolatban. Az Európai Bizottság friss javaslata ugyanakkor ezt is figyelembe veszi az új költségvetési ciklus tervezésekor.

Perger István az Európai Bizottság magyar képviseletének kommunikációs vezetője a Reggeli Járat című műsorunkban azt mondta: folynak tárgyalások a kormány és a bizottság között.

„Természetesen a színfalak mögött zajlanak egyeztetések, az Európai Bizottság és sok uniós tagállam is örülne, ha Magyarország és minél több ország csatlakozna az Európai Ügyészséghez. Tegyük hozzá, hogy nem csak Magyarország nyilvánította azt a szándékát, hogy nem szeretne csatlakozni, van még még más ország is. Az a cél, hogy mindenki csatlakozzon, és ezzel is jobban tudjuk ellenőrizni azt, hogy az adófizetők pénzét mire költik az egyes országokban” – fejtette ki.

