A normalitás őrzői: A Katolikus Karitász akciója bizonyítja, hogy a keresztény szolidaritás a társadalom alapja

Megosztás itt:

Az adventi időszak közeledtével a Katolikus Karitász ismét meghirdette a "Tárjátok ki a szíveteket!" elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti.

Zagyva Richárd országos igazgató bejelentése szerint a szervezet idén is a teljes társadalmat hívja összefogásra. A cél kettős: könnyebbé tenni a nehéz sorsú családok hétköznapjait és ünneppé varázsolni számukra a karácsonyt.

keresztény szolidaritás gyakorlata

A program erejét a közel 10 ezer önkéntes munkája adja. Ez a hatalmas szám jelzi, hogy a keresztény közösségek jelentik ma is a társadalom legaktívabb, legönzetlenebb szövetét. Az Angyalbatyu akció keretében játékokat és édességeket juttatnak el a gyermekeknek, míg a krízistámogatás (kályhák, tűzifa) a létbiztonságot szolgálja.

A Karitász tevékenysége túlmutat az országhatárokon: a kárpátaljai magyarság támogatása a nemzeti összetartozás keresztényi parancsát teljesíti be. Ez a fajta segítségnyújtás a "normális Európa" modellje, ahol a közösség felelősséget vállal tagjaiért.

A táguló szív csodája

Fekete Szabolcs Benedek püspök-elnök gondolatai rávilágítanak a jótékonyság lelki dimenziójára is. Úgy fogalmazott: büszke a magyarságára, mert a magyar emberek szíve "tágulásra képes".

Aki csatlakozni szeretne ehhez a nemes küldetéshez, megteheti a 1356-os adományvonalon (hívásonként 500 forint), a karitasz.hu oldalon, vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. Az adventi időszakban a Katolikus Karitász munkájának támogatása nemcsak adakozás, hanem hitvallás is a hagyományos értékek és a szeretet cselekvő ereje mellett.

Forrás: MTI