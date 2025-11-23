Keresés

2025. 11. 23. Vasárnap
Belföld

A normalitás őrzői: A Katolikus Karitász akciója bizonyítja, hogy a keresztény szolidaritás a társadalom alapja

2025. november 23., vasárnap 20:30 | Hír TV
Szolidaritás Katolikus Karitász Adománygyűjtés Keresztény értékek Angyalbatyu

A modern, sokszor értékeit vesztett világban a történelmi egyházak jelentik azt a biztos pontot, amely visszavezeti a társadalmat a normalitás és az emberi méltóság tiszteletéhez. A Katolikus Karitász most induló, "Tárjátok ki a szíveteket!" elnevezésű adománygyűjtő akciója több mint segélyezés: ez a keresztény Európa élő lelkiismerete, amely cselekvő szeretettel fordul a rászorulók felé itthon és a határon túl is.

  • A normalitás őrzői: A Katolikus Karitász akciója bizonyítja, hogy a keresztény szolidaritás a társadalom alapja

Az adventi időszak közeledtével a Katolikus Karitász ismét meghirdette a "Tárjátok ki a szíveteket!" elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti.

Zagyva Richárd országos igazgató bejelentése szerint a szervezet idén is a teljes társadalmat hívja összefogásra. A cél kettős: könnyebbé tenni a nehéz sorsú családok hétköznapjait és ünneppé varázsolni számukra a karácsonyt.

  keresztény szolidaritás gyakorlata

A program erejét a közel 10 ezer önkéntes munkája adja. Ez a hatalmas szám jelzi, hogy a keresztény közösségek jelentik ma is a társadalom legaktívabb, legönzetlenebb szövetét. Az Angyalbatyu akció keretében játékokat és édességeket juttatnak el a gyermekeknek, míg a krízistámogatás (kályhák, tűzifa) a létbiztonságot szolgálja.

A Karitász tevékenysége túlmutat az országhatárokon: a kárpátaljai magyarság támogatása a nemzeti összetartozás keresztényi parancsát teljesíti be. Ez a fajta segítségnyújtás a "normális Európa" modellje, ahol a közösség felelősséget vállal tagjaiért.

 A táguló szív csodája

 Fekete Szabolcs Benedek püspök-elnök gondolatai rávilágítanak a jótékonyság lelki dimenziójára is. Úgy fogalmazott: büszke a magyarságára, mert a magyar emberek szíve "tágulásra képes".

Aki csatlakozni szeretne ehhez a nemes küldetéshez, megteheti a 1356-os adományvonalon (hívásonként 500 forint), a karitasz.hu oldalon, vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. Az adventi időszakban a Katolikus Karitász munkájának támogatása nemcsak adakozás, hanem hitvallás is a hagyományos értékek és a szeretet cselekvő ereje mellett.

Forrás: MTI

