A nokiás dobozos Hagyó egykori embere is a Gyurcsány–Karácsony-listán

Érdekesség, hogy Czeglédy Gergely, Hagyó egykori titkárságvezetője 2010-ben a 25. helyen szerepelt az MSZP fővárosi listáján, 2024-ben pedig Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc a 27. helyre tette fel. Czeglédy egyébként óbudai alpolgármesteri időszakában (is) szépen vagyonosodott. A Kontra nevű portál összefoglalója alapján csak 2021-ben ingatlanjainak a száma néggyel nőtt, és a megtakarítása is százmillió forinttal gyarapodott. Kérdés, hogy a szocialista politikus hogyan tudott ilyen rövid idő alatt ekkora vagyonra szert tenni.

