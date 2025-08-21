Keresés

Belföld

A NNGYK közleményt adott ki a székesfehérvári vízhálózatban lévő baktériumokról

2025. augusztus 21., csütörtök 15:28 | MTI
baktérium Székesfehérvár Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ székesfehérvári kórház

Nincs összefüggés a székesfehérvári kórházi vízhálózatban kimutatott baktérium jelenléte és a helyi Árpád Technikum és Kollégiumban észlelt vízszennyezés között - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.

  • A NNGYK közleményt adott ki a székesfehérvári vízhálózatban lévő baktériumokról

Azt írták: a vizsgálatok egyértelműen igazolják, hogy a közös gerinchálózatban nem mutatható ki szennyezés, vagyis a két eset teljesen független egymástól.

A közlés szerint a Pseudomonas aeruginosa egy olyan környezeti baktérium, amely természetes módon előfordul a talajban és vízben is. Ritkán használt vagy nem megfelelően karbantartott vízhálózati szakaszokon- például csövekben, szerelvényeken - szaporodhat el. Ez a jelenség nem egyedi, és világszerte ismert probléma egészségügyi intézményekben is - jegyezték meg.

Közölték azt is, az egészségügyi hatóság feladata folyamatosan felügyelni a kórházi ellátás biztonságát, és ha szükséges, azonnali intézkedéseket elrendelni. Kórházi osztály bezárására kizárólag akkor kerülhet sor, ha igazolt, humán megbetegedésekkel járó járványhelyzet alakul ki - ez a székesfehérvári kórház esetében fel sem merült az időben megtett intézkedéseknek köszönhetően.

A kórház teljes érintett vízhálózatának fertőtlenítése és vízkőmentesítése folyamatos. A hatóságok minden szükséges intézkedést megtettek és megtesznek a betegek biztonsága érdekében - írták, hozzátéve: a vízben lévő Pseudomonas egészséges immunrendszerű emberekre lenyelés útján sem jelent veszélyt.

A baktérium ritkán ugyan, de háztartási környezetben is előfordulhat, azonban alapvető higiénés intézkedésekkel - például csapok rendszeres vízkőtelenítésével, a víz kifolyatásával használat előtt, illetve hideg víz fogyasztásával - a probléma megelőzhető. Eseti előfordulása nem jelent egészségkockázatot a lakosság számára - közölte az NNGYK.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

