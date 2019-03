„A Néppártnak több szempontból is fontos, hogy a Fidesz a soraiban maradjon”

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MA FOGADTA MANFRED WEBERT, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT EURÓPAI PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJÉT BUDAPESTEN. MANFRED WEBER ÉRKEZÉSE UTÁN A KÖZÉP EURÓPAI EGYETEMRE MENT, AHOL A CEU REKTORÁVAL TALÁLKOZOTT. MANFRED WEBER KONSTRUKTÍVNAK MINÕSÍTETTE ORBÁN VIKTORRAL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉSÉT, UGYANAKKOR HOZZÁTETTE, SOK MINDENRÕL BESZÉLTEK, DE NEM OLDOTTAK MEG MINDENT. ELMENEKÜLT AZ ECHO TV STÁBJÁNAK KÉRDÉSE ELÕL VARGA-DAMM ANDREA JOBBIKOS POLITIKUS, AKI KORÁBBAN AZT MONDTA, HOGY NEM BUJKÁL A SAJTÓ ELÖL. A STÁB AZT SZERETTE VOLNA MEGTUDNI, HOGY RÉSZT VETT-E ABBAN AZ ÜGYBEN, AMINEK EREDMÉNYEKÉNT EGY IDÕS HÖLGYET KILAKOLTATTAK. NOVÁK KATALIN: HASZNÁLT INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRA IS IGÉNYELHETÕ A CSOK MELLÉ FELVEHETÕ KAMATTÁMOGATOTT KÖLCSÖN JÚLIUS 1-JÉTÕL. JÚLIUSTÓL AUTÓVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁST KAPNAK A NAGYCSALÁDOSOK JELENTETTE BE NOVÁK KATALIN. HELYETTES ÁLLAMTITKÁR: NAGY AZ ÉRDEKLÕDÉS A MAGYAR CSALÁDPOLITIKA IRÁNT AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSÉN. A FIATALOK AZ ARANYTARTALÉKOK, HA ELVESZÍTJÜK ÕKET, ELVESZÍTJÜK A JÖVÕNKET MONDTA ORBÁN VIKTOR A XII. SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁLON. AZ NVB ELUTASÍTOTTA A DK UTÁN A MOMENTUM KIFOGÁSÁT IS A KORMÁNYZATI PLAKÁTOKKAL KAPCSOLATBAN. TAKÁCS SZABOLCS: MAGYARORSZÁG NEM BEVÁNDORLÁSPÁRTI, HANEM HATÁRVÉDÕ EURÓPÁT AKAR MONDTA KEDDEN BUKARESTBEN AZ EURÓPA-ÜGYI MINISZTEREK TALÁLKOZÓJÁN. AGRÁRMINISZTÉRIUM: TÖBB ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁST KAPNAK A BAROMFI- ÉS SERTÉSTARTÓK MAGYAR NEMZET. AGRÁRMINISZTER: TÖBB MINT 500 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST KAP A FÛSZERPAPRIKA ÁGAZAT. A VDSZ MEGKEZDTE A HATÁROZATLAN IDEJÛ SZTRÁJKOT A HANKOOK TIRE MAGYARORSZÁG KFT. DUNAÚJVÁROSI GYÁRÁBAN - KÖZÖLTE A SZAKSZERVEZET KEDDEN. SZTRÁJKBIZOTTSÁG ALAKULT A METRO KERESKEDELMI KFT.-NÉL, MERT A DOLGOZÓK NEM FOGADJÁK EL A VÁLLALAT BÉREMELÉSI POLITIKÁJÁT - KÖZÖLTE A KASZ ELNÖKE. NVI: ELKÉSZÜLT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS HIRDETMÉNYE, AMIT ELKEZDTEK KISZÁLLÍTANI A VÁLASZTÁSI IRODÁKHOZ. 30%-KAL NÕHET A TANÁROK BÉRE JÖVÕRE: A BÉRRENDEZÉSRE AZÉRT VAN SZÜKSÉG, MERT 2022-23-BAN A TANÁROK JELENTÕS RÉSZE NYUGDÍJBA MEGY MAGYAR NEMZET. MÉLYPONTON VOLT TAVALY A BIZTOSÍTÓK KÁRHÁNYADA VILÁGGAZDASÁG. ELUTASÍTOTTA A LONDONI ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST. EURÓPA TANÁCS: UKRAJNA HALASSZA EL A KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLY ELFOGADÁSÁT A VÁLASZTÁSOK UTÁNI IDÕSZAKRA. CSALÁDTÁMOGATÁSOK EMELÉSÉT LEHETÕVÉ TEVÕ KORMÁNYRENDELETET FOGADOTT EL A ROMÁN KORMÁNY. NEM ÁLLAPÍTOTTAK MEG IDEGENKEZÛSÉGET A PRODIGY ÉNEKESÉNEK HALÁLÁVAL KAPCSOLATBAN BBC. MOLOTOV-KOKTÉLT DOBTAK EGY RENDÕRSÉGI POSZTRA AZ AL-AKSZA MECSETNÉL JERUZSÁLEMBEN, EGY RENDÕRNÕ FÜSTMÉRGEZÉST KAPOTT, 3 GYANÚSÍTOTTAT PEDIG MÁR ELFOGTAK. AZ IRA NEVÉBEN JELENTKEZETT EGY CSOPORT A NAGY-BRITANNIÁBAN TALÁLT GYÚJTÓSZERKEZETEK KÜLDÕJEKÉNT - KÖZÖLTE KEDDEN A LONDONI RENDÕRSÉG. A ROMÁN ELLENZÉKI NÉPI MOZGALOM PÁRTJÁNAK KÉPVISELÕI MEGSZAVAZZÁK A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL - JELENTETTE BE HÉTFÕN TRAIAN BASESCU. MATTEO SALVINI: ÕRÜLTSÉG LENNE A FIDESZ KIZÁRÁSA AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL. NÉMET OLVASÓI FELMÉRÉS A DIE WELTBEN: 82 SZÁZALÉK ELUTASÍTJA A FIDESZ KIZÁRÁSÁT MAGYAR NEMZET. VARGA JUDIT: ÉRZÕDIK A NYOMÁS A BEVÁNDORLÁSPÁRTI BRÜSSZELI POLITIKUSOK RÉSZÉRÕL, HOGY MÉG AZ EP-VÁLASZTÁSOK ELÕTT MEGBÜNTESSÉK MAGYARORSZÁGOT ÁLLAPÍTOTTA MEG AZ UNIÓS KAPCSOLATOKÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR. FRANS TIMMERMANS: SEMMILYEN ELÕRELÉPÉS NEM TÖRTÉNT ROMÁNIÁBAN A BRÜSSZELI AJÁNLÁSOK TELJESÍTÉSE TERÉN. A VENEZUELAI FÕÜGYÉSZ VIZSGÁLJA GUAIDÓ ÉRINTETTSÉGÉT AZ ÁRAMELLÁTÁS ELSZABOTÁLÁSÁBAN - JELENTETTE BE KEDDEN A FÕÜGYÉSZ. ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A BRÜSSZELI ZSIDÓ MÚZEUM MERÉNYLÕJÉT. JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTEK ROMÁNIÁBAN EGY NÕT, MERT 2017-BEN A METRÓ ELÉ LÖKÖTT EGY FIATALT, AKI MEGHALT. MIKE POMPEO: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MÉG A HÉTEN VISSZA FOGJA HÍVNI VALAMENNYI DIPLOMATÁJÁT VENEZUELÁBÓL. FELFÜGGESZTI AZ ÖSSZES BOEING 737 MAX-8 ÉS MAX-9-ES ÜZEMELÉST A KONTINENSEN AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG. GYAKORLÓREPÜLÉS KÖZBEN LEZUHANT EGY KÍNAI VADÁSZREPÜLÕGÉP KEDDEN A DÉL-KÍNAI HAJNAN TARTOMÁNYBAN, A KÉT PILÓTA ÉLETÉT VESZTETTE. SZEPTEMBERTÕL HÉTFÕNKÉNT CSAK HÚSMENTES ÉTELT SZOLGÁLNAK FEL A NEW YORK-I ISKOLÁK MINTEGY EGYMILLIÓ TANULÓJÁNAK. ÉLETFOGYTIGLANI FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK A KÉT RENDÕRT ÉLETVESZÉLYESEN MEGSEBESÍTÕ TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÁS VÁDLOTTJÁT. HÁROM ÉV TÍZ HÓNAP FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT, AKI FEBRUÁRBAN BÁNTALMAZTA ÉS MEGERÕSZAKOLTA VOLT FELESÉGÉT - KÖZÖLTE A VESZPRÉM MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG. CZEGLÉDY CSABA BÛNÜGYI FELÜGYELETÉNEK ÚJBÓLI ELRENDELÉSÉT INDÍTVÁNYOZTA AZ ÜGYÉSZSÉG. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ KÕBÁNYÁN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK, AZ EGYIK SÉRÜLT BESZORULT AZ AUTÓBA. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A III. KERÜLETBEN, A FLÓRIÁN TÉREN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. NAV: TIZENÖT KILOGRAMM MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY KOSZOVÓI FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN. LETARTÓZTATTÁK A SZEKSZÁRDI KISLÁNY MEGÖLÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT PÉNTEKEN MEGÖLTE UNOKATESTVÉRÉT, EGY HATÉVES KISLÁNYT. MAGYAR KÖZÚT: BURKOLATJAVÍTÁS MIATT SZERDÁIG KORLÁTOZZÁK A FORGALMAT AZ M1-ES BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, A KÉT TATABÁNYAI LEHAJTÓ KÖZÖTT. A BÉCSI KAPU FELÚJÍTÁSA MIATT VÁLTOZIK A 16-OS BUSZ MENETRENDJE BUDAPESTEN, JÖVÕ HÉTFÕTÕL VÁRHATÓAN EGY HÓNAPIG.