A Nép vétója: Nyitrai Zsolt elmagyarázta, hogyan tudod te megállítani Brüsszelt

Mondjunk nemet a háborús tervekre! – erre szólított fel Nyitrai Zsolt a pesterzsébeti piacról bejelentkezve. A miniszterelnök főtanácsadója szerint Brüsszel "elszállt tervei" mind ellentétesek a magyar érdekekkel, ezért minden egyes aláírásra szükség van, hogy a kormány megvédhesse hazánk békéjét és biztonságát.

Brüsszel "elszállt tervei": háború, fegyverek és a magyarok pénze Ukrajnának

Nyitrai Zsolt videójában pontokba szedte, miért is indult el az országos aláírásgyűjtés. A brüsszeli elit tervei egyértelműek és veszélyesek:

Háborúba vinnék Európát, és azt akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról.

Még több fegyvert és pénzt akarnak adni Ukrajnának.

Azt kezdeményezik, hogy az európai polgárok, így a magyar emberek fizessék Ukrajna újjáépítését.

"Minden egyes javaslat, minden egyes terv a magyar polgárok érdekével ellentétes!" – szögezte le a főtanácsadó.

A nép vétója: A te aláírásod a kormány ereje Brüsszelben

A politikus elmagyarázta, mi a valódi tétje és értelme az aláírásgyűjtésnek. Ez nem csupán egy szimbolikus gesztus. Orbán Viktor akkor tudja a leghatékonyabban képviselni a magyar békepárti álláspontot a brüsszeli viták során, ha a háborús lobbi látja: a miniszterelnök mögött ott áll az egész magyar nemzet. Minden egyes aláírás egy "vetó" a nép részéről, egy felhatalmazás a kormánynak, hogy álljon ellen a nyomásnak. Ez az az erő, amit a brüsszeli bürokraták sem hagyhatnak figyelmen kívül.

Rád is szükség van!: Az összefogás, ami megvédi a békét

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy a következő hetekben a Fidesz-KDNP aktivistái mindenhol ott lesznek az országban, hogy beszélgessenek az emberekkel, és lehetőséget adjanak a véleménynyilvánításra. "Most minden békeszerető magyarra szükség van. Rád is!" – zárta felhívását. A tét óriási: Magyarország békéjének és biztonságának megvédése egy olyan időszakban, amikor Brüsszel egyre felelőtlenebbül sodorja a kontinenst a háború felé.

Forrás: MTI