Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Civil kör

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A Nép vétója: Nyitrai Zsolt elmagyarázta, hogyan tudod te megállítani Brüsszelt

2025. október 11., szombat 18:00 | MTI

Mondjunk nemet a háborús tervekre! – erre szólított fel Nyitrai Zsolt a pesterzsébeti piacról bejelentkezve. A miniszterelnök főtanácsadója szerint Brüsszel elszállt tervei mind ellentétesek a magyar érdekekkel, ezért minden egyes aláírásra szükség van, hogy a kormány megvédhesse hazánk békéjét és biztonságát.

  • A Nép vétója: Nyitrai Zsolt elmagyarázta, hogyan tudod te megállítani Brüsszelt

Mondjunk nemet a háborús tervekre! – erre szólított fel Nyitrai Zsolt a pesterzsébeti piacról bejelentkezve. A miniszterelnök főtanácsadója szerint Brüsszel "elszállt tervei" mind ellentétesek a magyar érdekekkel, ezért minden egyes aláírásra szükség van, hogy a kormány megvédhesse hazánk békéjét és biztonságát.

Brüsszel "elszállt tervei": háború, fegyverek és a magyarok pénze Ukrajnának

Nyitrai Zsolt videójában pontokba szedte, miért is indult el az országos aláírásgyűjtés. A brüsszeli elit tervei egyértelműek és veszélyesek:

  • Háborúba vinnék Európát, és azt akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról.
  • Még több fegyvert és pénzt akarnak adni Ukrajnának.
  • Azt kezdeményezik, hogy az európai polgárok, így a magyar emberek fizessék Ukrajna újjáépítését.
  • "Minden egyes javaslat, minden egyes terv a magyar polgárok érdekével ellentétes!" – szögezte le a főtanácsadó.

A nép vétója: A te aláírásod a kormány ereje Brüsszelben

A politikus elmagyarázta, mi a valódi tétje és értelme az aláírásgyűjtésnek. Ez nem csupán egy szimbolikus gesztus. Orbán Viktor akkor tudja a leghatékonyabban képviselni a magyar békepárti álláspontot a brüsszeli viták során, ha a háborús lobbi látja: a miniszterelnök mögött ott áll az egész magyar nemzet. Minden egyes aláírás egy "vetó" a nép részéről, egy felhatalmazás a kormánynak, hogy álljon ellen a nyomásnak. Ez az az erő, amit a brüsszeli bürokraták sem hagyhatnak figyelmen kívül.

Rád is szükség van!: Az összefogás, ami megvédi a békét

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy a következő hetekben a Fidesz-KDNP aktivistái mindenhol ott lesznek az országban, hogy beszélgessenek az emberekkel, és lehetőséget adjanak a véleménynyilvánításra. "Most minden békeszerető magyarra szükség van. Rád is!" – zárta felhívását. A tét óriási: Magyarország békéjének és biztonságának megvédése egy olyan időszakban, amikor Brüsszel egyre felelőtlenebbül sodorja a kontinenst a háború felé.

Forrás: MTI

További híreink

Hatalmas baki a Sztárban Sztár forgatásán, mindenki ezen nevetett – videó

Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor

Kiderült, egymásra talált-e A Kísértés után Anita és Kerim: „A műsor után egyből folytatni akartam”

Szijjártó Péter szerint ebből óriási baj lehet

A jelek szerint Dobó Ági és családja megint nem itthon él

Szenzációs úszással verte meg az olimpiai bajnokot Kós Hubert

Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó

Szombati sportműsor: magyar–örmény vb-selejtező, Győr–FTC kézimeccs

Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak

További híreink

Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó

A 100 éves átok: Orbán Viktor a háborúkba belesodródó Magyarországról

Tragédia a síneken: Vonat gázolt halálra egy embert

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán
2
Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor + videó
3
Miniszterelnök-casting Párizsban: a nyertes a korábbi vesztes
4
Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal
5
Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei
6
Jobbegyenest adott Orbán Viktor Magyar Péternek + videó
7
Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést
8
Újabb pofon Brüsszelnek: Babis elzárja az ukrán pénzcsapot
9
Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart
10
Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!