A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével találkozott Karácsony Gergely + videó

Karácsony Gergely, főpolgármester: "Ezt nem lehet társadalmi vita nélkül eldönteni, a magam részéről az én álláspontom az, hogy erre a stadionra nincsen szükség, de örülök annak, hogyha erről kialakul egy társadalmi párbeszéd és nyitott vagyok arra, hogy ha azok a fejlesztések, amelyek Budapest számára különösen fontosak és az én programomban szerepeltek, hogyha ezek is felkerülnek a megvalósítandó fejlesztések listájára, akkor nyitott vagyok arra, hogy ebben az ügyben is ezen az álláspontomon változtassak."

Karácsony Gergely Facebook poszt: "Thomas Bachhal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével tárgyalt a főpolgármester - ezt maga Karácsony Gergely jelentette be közösségi oldalán. A városvezető a párizsi olimpia megnyitója apropóján egyeztetett a NOB első emberével. Karácsony Gergely leszögezte, ha a jövőben felmerül a budapesti olimpia megrendezésének terve, több fejlesztésre lenne szükség a városban. Ugyanakkor a főpolgármester szerint egyetértettek abban, hogy Budapest már most is rendelkezik szinte az összes olyan sportlétesítménnyel, ami egy nyári olimpia megrendezéséhez szükséges."

