A Nemzeti Vértanúk Emlékművénél és Kovács Béla szobránál is tartottak megemlékezéseket + videó

Kedvezett az építkezések beindulásának az enyhe időjárás + videó

Lendületet vesz idén az építőipar - ezt várják az ágazat szereplői, de az év eleji adatok is azt mutatják, hogy a lakosság körében is növekszik az érdeklődés az ingatlanberuházások iránt. Az enyhe február kedvezett az építkezések beindulásának és a kereskedők is növekvő forgalomról számolnak be.