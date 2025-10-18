Keresés

2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Belföld

A Nemzeti Nyomozó Irodához fordult Tényi István a józsefvárosi önkormányzati képviselő ügyében + videó

2025. október 18., szombat 19:00 | HírTV
Józsefváros drogbotrány Tényi István Ferencz Orsolya Horváth Alexander

A kerületi politikusról nemrég került napvilágra egy botrányos videó, aki ezután lemondott tisztségéről, de a novemberi időközi választáson újra indul saját pozíciójáért. Tényi István szerint a felvételen látottak nem össze-egyeztethetőek egy önkormányzati képviselői pozíció betöltésével.

  • A Nemzeti Nyomozó Irodához fordult Tényi István a józsefvárosi önkormányzati képviselő ügyében + videó

Ferencz Orsolya: "Egy botrányos, drogos felvételen viselkedik egészen elképesztően és természetesen ez az embereket felháborítja. Józsefváros lakói ennél sokkal többre érdemesek. Nagyon helyes az, hogyha ebben az ügyben feljelentés születik, de önmagában túl a jogi kérdéseken, politikailag is azt gondolom, hogy vállalhatatlan egy olyan városvezetés, amelyik nőverésbe, drogbotrányba keveredett alakokkal veszi körbe magát és azt gondolja az itt élő emberekről, hogy ilyen képviseletet érdemelnek."

Tényi István: "Ezen a felvételen látható gyanús pornak a jelenléte, ez ennek a fogyasztásának a jelenléte. Ugye az ügyben az én álláspontom szerint bizonyítottság esetén felmerülhet a kábítószer birtoklás vétségének. Az én álláspontom szerint, aki közéleti vagy, közszereplő, illetve hát ilyen szerepre vágyakozik, annak ugye mindenféleképpen példát kell mutatnia. Be kell tartania, illetve tiszteletben kell tartania a törvényeket és a jogszabályokat. Mondhatjuk úgy is, hogy tisztának és tisztességesnek is kell lenni."

Tényi István kiemelte: kábítószer fogyasztása és birtoklása esetében mindenképpen vasszigorral kell fellépni, miként a jelenlegi kormányzat is teszi.

