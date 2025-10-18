A Nemzeti Nyomozó Irodához fordult Tényi István a józsefvárosi önkormányzati képviselő ügyében + videó

Megosztás itt:

Ferencz Orsolya: "Egy botrányos, drogos felvételen viselkedik egészen elképesztően és természetesen ez az embereket felháborítja. Józsefváros lakói ennél sokkal többre érdemesek. Nagyon helyes az, hogyha ebben az ügyben feljelentés születik, de önmagában túl a jogi kérdéseken, politikailag is azt gondolom, hogy vállalhatatlan egy olyan városvezetés, amelyik nőverésbe, drogbotrányba keveredett alakokkal veszi körbe magát és azt gondolja az itt élő emberekről, hogy ilyen képviseletet érdemelnek."

Tényi István: "Ezen a felvételen látható gyanús pornak a jelenléte, ez ennek a fogyasztásának a jelenléte. Ugye az ügyben az én álláspontom szerint bizonyítottság esetén felmerülhet a kábítószer birtoklás vétségének. Az én álláspontom szerint, aki közéleti vagy, közszereplő, illetve hát ilyen szerepre vágyakozik, annak ugye mindenféleképpen példát kell mutatnia. Be kell tartania, illetve tiszteletben kell tartania a törvényeket és a jogszabályokat. Mondhatjuk úgy is, hogy tisztának és tisztességesnek is kell lenni."

Tényi István kiemelte: kábítószer fogyasztása és birtoklása esetében mindenképpen vasszigorral kell fellépni, miként a jelenlegi kormányzat is teszi.