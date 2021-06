A Nemzeti Múzeum vásárolta meg a koronázási palást egy darabját a BÁV aukcióján

Másodfokon bűnösnek találta a bíróság a volt jobbikos politikust, Kovács Bélát az Európai Unió intézményei elleni kémkedés előkészülete bűntettében. 30 éves villamosokat vesz a főpolgármester, a frankfurti járművekért a BKV 7,7 milliárd forintot fizet – Mandiner. Láng Zsolt: Karácsony Gergely nem a törvényt kerüli meg, hanem a demokráciát – Magyarország élőben. A Volner Párt elutasítja a fővárosi dugódíjat. Hamarosan kezdetét veszi a 11. nemzeti konzultáció, ami a járvány utáni élet legfontosabb kérdéseit fogja tartalmazni - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. A fejlődés még fenntartható irányba fordítható, de az idő vészesen fogy. Mindannyiunk felelőssége, hogy mielőbb cselekedjünk - mondta Áder János az ENSZ által létrehozott Víz- és Klímaügyi Vezetői Testület online fórumán. Magyarország az oltási program sikerével gazdaságilag is lépéselőnybe került - nyilatkozta Parragh László a Magyar Nemzetnek. Újabb 91 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, 8 beteg meghalt. Több mint 5,4 embert oltottak be Magyarországon, közülük csaknem 4,6 millióan már a második adag vakcinát is megkapták. A fogyatékossággal élőket ellátó nappali intézményeknek különleges helye van a szociális ellátásban - hangsúlyozta Fülöp Attila államtitkár. Eddig 5,5 millió adag vakcinát szállított a Pfizer Magyarországra. NNK: minden vizsgált városban alacsony a szennyvíz koronavírus-koncentrációja. A hónap elejétől újra lehet közgyűlést tartani a tagok személyes részvételével. PM: májusban kisebb volt az államháztartás hiánya, mint egy évvel korábban. Maruzsa Zoltán: 350 milliárd forint értékben zajlanak köznevelési beruházások. ITM: a magyar gazdaság újraindítását segíti az Irinyi Terv, amellyel a legkiválóbb vállalkozásokat támogatja a kormány. ITM: tovább szigorodik az egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozó szabályozás. MNB-igazgató: majdnem 5 százalékkal nőtt a biztosítási piac díjbevétele. Ma hajnaltól megszűnt az ellenőrzés a magyarországi schengeni belső határokon, a belépéshez azonban továbbra is szükség van védettségi igazolásra. Magyarország toleráns ország, a keresztény szabadság jegyében minden felnőtt úgy él, ahogy szeretne - jelentette ki Varga Judit a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A gyermekek felvilágosítása mindenképp a szülőre tartozik, a pedofília elleni küzdelem viszont az állam feladata - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a dpa német hírügynökségnek. Jogi eljárás indulhat Magyarországgal szembe a pedofilellenes törvény miatt. Ursula Von Der Leyen szégyennek nevezte a magyar gyermekvédelmi jogszabályt. Saját házuk előtt söprögessenek a német, holland és svéd politikusok - így reagált Menczer Tamás államtitkár közösségi oldalán arra, hogy a család- és gyermekvédelmet szolgáló pedofilellenes törvény miatt több ország is elítélte Magyarországot. Az EU-nak hiányosságai vannak a nemzeti kisebbségvédelem terén - nyilatkozta Juhász Hajnalka KDNP-s képviselő. A magyar gazdaság Európában leggyorsabb és sikeres újraindítása érdekében minden támogatást megadunk a magyar cégek külpiaci sikereihez, és ebből a szempontból kulcsterület a Nyugat-Balkán - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Észak-Macedóniában. Putyin: a NATO-nak mérlegelnie kell az orosz feszültségcsökkentési javaslatokat. Az RMDSZ által jelölt Fábián Gyula ügyész, egyetemi előadó tanár lehet az ombudsman Romániában. Már több mint 179,1 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Lassan halad az oltakozás Észak-Macedóniában, 180 ezer regisztrált vár arra, hogy megkapja a koronavírus elleni valamelyik védőoltást, míg az országnak több mint 600 ezer adag oltóanyaga van raktáron. Nem tudja tartani az Egyesült Államok az elnök korábbi ígéretét, miszerint július 4-re a felnőtt lakosság 70 százalékát legalább egyszer beoltják a koronavírus ellen - nyilatkozta a Fehér Ház koronavírus ügyben megbízott tisztviselője. Szigorítanak a járványügyi előírásokon Új-Zéland fővárosában. Kolumbiában is elérte a százezret a koronavírus igazolt halálos áldozatainak a száma. Izraelben ismét erősödik a koronavírus-járvány, és megjelent a vírus fertőzőbb és veszélyesebb delta változata. Afganisztánban rakétatalálat ért egy kórházat, sok koronavírus és gyermekbénulás elleni vakcina megsemmisült. Elhagyta a börtönt a kilenc katalán függetlenségi vezető, akiknek szabadon engedését a legfelsőbb bíróság rendelte el, miután a spanyol kormány részleges kegyelemben részesítette őket. Az amerikai igazságügyi minisztérium mintegy három tucatnyi weboldalt foglalt le, amelyek közül sok iráni dezinformációs tevékenységhez kapcsolódik. Japánban a fukusimai baleset óta először indítottak be egy több mint 40 éves reaktort. Autóba rejtett pokolgép robbant egy bebörtönzött terrorista háza mellett Pakisztánban, többen meghaltak. Szabotázsakciót akadályoztak meg az iráni Karadzsban található nukleáris létesítményben. A hőségriadóra való tekintettel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett strandok csütörtökig egy órával tovább (este 8 óráig) tartanak nyitva. A hőség miatt vizet osztanak a BKK munkatársai a főbb budapesti csomópontokon. Nem lesz jelen a müncheni német–magyar meccsen Orbán Viktor - értesült a Magyar Nemzet. A miniszterelnök Brüsszelbe utazik az EU-csúcsra, onnan szurkol majd a magyar válogatottnak. A kilencszeres cseh válogatott Libor Kozak a labdarúgó OTP Bank Ligában legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémiához igazolt. Szalai Ádám egy évvel meghosszabbította a szerződését a német élvonalbeli FSV Mainz 05 labdarúgócsapatánál. Bálint Bernadett egyesben, Lakatos Tamás pedig férfi párosban harcolta ki a főtáblára jutást délelőtt a varsói egyéni asztalitenisz Európa-bajnokságon. A Nemzetközi Sakkszövetség, a Nemzeti Sportügynökség és a Magyar Sakkszövetség ünnepélyes keretek között aláírta a szerződést a 2024-es budapesti, 45. sakkolimpia megrendezéséről. A tokiói olimpia szervezői a kritikák hatására úgy döntöttek, betiltják az alkoholárusítást az ötkarikás versenyek helyszínein. A férfi tenisz-világranglista vezetője, a szerb Novak Djokovic úgy döntött, elindul az idén nyárra halasztott tokiói olimpián.