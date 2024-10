A nemzeti konzultáció segítségével a kormány egyetértési pontokat teremthet

Megosztás itt:

A parlamenti államtitkár kiemelte: Magyarország az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol sorskérdésekről, a jelent és a jövőt meghatározó kérdésekről megkérdezték az embereket, és figyelembe vették a véleményüket.

A mostani nemzeti konzultáció egyes témáit említve, a minimálbér 400 ezer forintra emeléséről szólva kiemelte: folyamatos béremelkedési politikát tudtak megvalósítani, amelyet valamelyest megtört a Covid, a háború, a hibás szankciós politika, de meggyőződésük, hogy vissza lehet térni a gazdasági növekedésen alapuló béremelésekhez. Ezért van szükség a gazdasági semlegességre, hogy ne zárkózzunk el, ne zárják be mások előttünk a lehetőségét annak, hogy kereskedjünk és szabadon építsük a gazdasági kapcsolatokat - húzta alá. Rámutatott: a béremeléseknél lényeges, hogy a munkaadók és a munkavállalók megállapodásán alapuljon, a kormány közvetítő szerepet játszik. Célokat tud kitűzni, és ha ezt támogatják a magyarok, akkor a gazdasági növekedés alapján néhány éven belül elérhető a 400 ezer forintos minimálbér, és az 1 millió forintos átlagbér.

A munkáshitelről azt gondolják: a pályakezdő fiatalokat érdemes kedvezményes hitelekkel segíteni, hogy el tudjanak indulni a munka világában. Ez is szerepel a kérdések között - mondta.

Arról, hogy a lakhatási támogatások között mi az új elem és mi változna, kifejtette: van egy lakhatási válság, ami elsősorban a fővárost sújtja. A budapesti vezetés az elmúlt években ezzel nem tudott mit kezdeni, épkézláb javaslatokat nem láttak a részükről most sem ebben az ügyben. A kormány kész a maga részéről hozzájárulni ahhoz, hogy a helyzet javuljon, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is - hangsúlyozta.

Kifejtette: több javaslattal élnek, amelyekről megkérdezik az embereket. Ilyen, hogy a kormány adókedvezménnyel segítse-e azokat a cégeket, amelyek aztán hozzájárulnak a saját dolgozóik lakbéréhez és lakhatási költségeihez. Ide tartozik, hogy a SZÉP-kártya felhasználási területét bővítsék és ezentúl lakásfelújításra is fel lehessen használni. Támogassák azt, hogy a fiatalok könnyebben jussanak lakáshoz. Akik tanulnak, azoknál a kollégiumok építése lehet a lakhatást segítő megoldás, illetve dolgoznak azon, hogy egy kedvezményes, 5 százalékos kamatozású hitelt kaphassanak azok a fiatalok, akik az első lakásukat akarják megvenni. Megjegyezte: megállapodásra van szükség a bankszektorral, hiszen a bankok adják a kölcsönt.

A családtámogatásokról elmondta: megkérdezik az embereket egyrészt a családi adókedvezményről, ami a magyar adópolitikának, a családok támogatásának nagyon fontos eszköze évek óta és amelyeket Brüsszel támad és rá akarja bírni a magyar kormányt, hogy szüntesse meg.

Aláhúzta: nem szeretnék megszüntetni, sőt azt gondolják, pont emelni kell ezeket, és ezért szeretnék megduplázni a gyerekek után járó adókedvezményt a következő években.

Az idősekre is gondolnak, kikérik az emberek véleményét, szeretnék-e, hogy a 13. havi nyugdíj állandó elemévé váljon a nyugdíjjuttatásoknak.

Rámutatott: az intézkedések fedezete egyrészt a költségvetésben van, másrészt a forrásokban, amelyekhez a magyar költségvetés hozzájut, és abban a növekedési potenciálban, amelyről beszélnek.

Kitért arra is, nem fognak december 20-áig várni az első visszaérkezett borítékok kinyitásával, hanem folyamatosan nézni fogják, milyen vélemény körvonalazódik az emberek részéről, mert zajlanak az egyeztetések ezekről a kérdésekről, zajlik a jövő évi költségvetés tárgyalása.

Hidvéghi Balázs beszélt arról is, hogy a migráció gyakorlatilag meghatározza az elmúlt közel 10 év európai történéseit. Magyarország nagyon határozott, következetes és változatlan álláspontot foglal el a kezdetektől fogva: elutasítja a törvénysértő migrációt, bevándorlást az Európai Unió területére, és a maga részéről meg is akadályozta ezt - jelentette ki. Felidézte, kerítést építettek, megerősítették katonákkal, rendőrökkel a határ védelmét, és nem fogadják el azt a tovább élő és újra meg újra előkerülő brüsszeli törekvést, hogy Magyarországot rákényszerítsék az unióba illegálisan érkezett migránsok befogadására, arra, hogy "adjuk meg magunkat". A migrációs politika miatt Magyarországra kirótt büntetésről azt mondta: szeretnék a magyarok álláspontját világosan látni. A mi álláspontunk szerint felháborító és elfogadhatatlan ez a büntetés. Fontos jelzés lesz az, ha a magyarok ebben egyetértenek, és a jövőbeni kormányzati döntésekre, lépésekre is meghatározó lesz - hangsúlyozta.