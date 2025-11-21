Keresés

2025. 11. 21. Péntek
A nemzeti forráskód újraírása: Jön a Szabadmagyarok, a patrióta nyilvánosság új zászlóshajója

2025. november 21., péntek 21:20 | MTI

A politika nemcsak cselekvés, hanem a gondolatok versenye is. Szánthó Miklós bejelentése szerint a patrióta nyilvánosság egyik meghatározó fóruma, Az Igazság órája stratégiai megújuláson megy keresztül, hogy Szabadmagyarok néven folytassa a küzdelmet a szuverenitásért és a józan észért. Az új név programot is jelöl: a szabadság nem adottság, hanem választás kérdése.

A magyar politikai gondolkodás egyik fontos műhelye, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös produkciója stratégiai megújuláson megy keresztül. Szánthó Miklós főigazgató bejelentése szerint a 2019 óta futó, "Az Igazság órája" néven ismert műsor új formát és nevet kap: mostantól #Szabadmagyarok címmel jelentkezik.

Ez a változás nem csupán kozmetikai, hanem mélyebb filozófiai tartalmat hordoz.

 A "Nemzeti Forráskód"

 A közlemény kulcsmondata – "a jó választás forráskódja" – rávilágít a műsor intellektuális célkitűzésére. Egy olyan korban, amikor a globális politikai trendek és a "brüsszeli sor" a nemzeti sajátosságok feladását követelik, a saját út megtalálása és megtartása a legfontosabb feladat.

Szánthó Miklósék megfogalmazása szerint a saját, magyar út kiépítése "melósabb", mint az idomulás, de hosszú távon ez az egyetlen, ami megéri. A podcast ezt a "nemzeti forráskódot", vagyis a szuverén gondolkodásmód alapjait kívánja átadni a hallgatóknak.

 Szabadság mint választás

 Az új cím, a #Szabadmagyarok, a közelgő választások tétjére is utal. A szervezet filozófiája szerint a szabadság nem más, mint lehetőség arra, hogy a jót válasszuk. "Szabadság legyen, a többit majd intézzük!" – fogalmaztak, utalva arra, hogy a nemzeti önrendelkezés az alapfeltétele minden további társadalompolitikai sikernek.

Bár a név változik, a tartalom gerince – a józan ész, a patrióta elkötelezettség és az aktuális sorskérdések bátor kibeszélése – megmarad. A műsor a megszokott idősávban, szombaton és vasárnap reggel 9 órakor várja a hallgatókat a Hír FM-en és a YouTube-on, immár a "szabad magyarok" közösségeként.

Forrás: MTI

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

