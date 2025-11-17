Keresés

Belföld

A nemzeti bajnok stratégiája: így lett a Semmelweis Egyetem a célzott befektetés mintapéldája

2025. november 17., hétfő 11:30 | MTI
Semmelweis Egyetem Merkely Béla Fejlesztés Hankó Balázs Felsőoktatás

A felsőoktatásról szóló viták gyakran megrekednek a puszta ideológiák szintjén. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új központjának mai átadása azonban a józan ész logikáját hozza vissza a diskurzusba: a célzott, masszív befektetés kézzelfogható, 4500 négyzetméteres valósággá és nemzetközi rangsorhellyé válik. Hankó Balázs miniszter szerint a cél egyértelmű: a Semmelweis legyen a világ egyik legjobbja.

  • A nemzeti bajnok stratégiája: így lett a Semmelweis Egyetem a célzott befektetés mintapéldája

A magyar felsőoktatás jövőjéről szóló viták gyakran megrekednek a finanszírozási modellek elvont szintjén, miközben a józan ész logikája a kézzelfogható eredményeket keresi. A hétfői nap egy ilyen kézzelfogható eredmény ünnepe volt: átadták a Semmelweis Egyetem (SE) Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új Diagnosztikai és Terápiás Központját.

Az eseményen Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter egyértelmű stratégiai kontextusba helyezte a fejlesztést. Kijelentette: a Semmelweis Egyetem jelenleg Közép-Európa legjobb egyeteme, a cél pedig az, hogy a világ élvonalába tartozzon.

 A "nemzeti bajnok" stratégiája

 A miniszter szavai rávilágítanak arra a "nemzeti bajnok" stratégiára, amely a magyar felsőoktatás-politikát az elmúlt években meghatározta. Ahelyett, hogy a forrásokat vékonyan szétterítenék, a modell a kiválóság szigeteinek létrehozására fókuszál. Ennek a stratégiának az alapja a célzott, masszív befektetés.

Hankó Balázs emlékeztetett: az egyetemek javaslatai alapján megújított rendszerbe 600 milliárd forintnyi fejlesztés és háromszoros működési finanszírozás érkezett. Ennek eredményeként a felsőoktatás finanszírozása mára elérte a GDP 2 százalékát – ez az arány a józan ész alapján is jelzi a terület stratégiai prioritását.

A kormány elkötelezettségét mutatja, hogy a tárcavezető bejelentése szerint a következő években 1300 milliárd forintnyi egyetemfejlesztés valósul meg szerte a Kárpát-medencében.

 A vita helyett a valóság: 4500 négyzetméter

 A stratégia sikerét vagy kudarcát végül nem a viták, hanem a tények döntik el. Merkely Béla, az SE rektora az új központot jelentős mérföldkőnek nevezte, amely "megváltoztatja a mindennapokat", és új perspektívát jelent a betegeknek, a kutatóknak és az oktatóknak egyaránt.

Az egyetem történetének legnagyobb fejlesztéseként egy hétszintes épület jött létre, amely nettó 4500 négyzetméterrel – vagyis közel 50 százalékkal – növeli meg a klinika területét. Ez a fejlesztés a "nemzeti bajnok" modell fizikai megtestesülése: egy kézzelfogható, modern intézmény, amely a stratégiai befektetés közvetlen eredménye.

Forrás: MTI

