„A nemzethez tartozás a legerősebb kötelék” – Gulyás Gergely a Rákóczi Szövetség történelmi munkájáról

2025. november 08., szombat 17:00 | MTI

A nemzethez tartozás a legerősebb összetartó kötelék – hangsúlyozta Gulyás Gergely Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szövetség Halzl József Emlékkonferenciáján. A józan észre és az egységes magyar nemzet alkotmányos eszméjére épülő rendezvényen nemcsak a nemzetpolitika ikonjára emlékeztek, hanem elismerésben részesítették az ügy kiemelkedő támogatóját, Csányi Sándort is.

  • „A nemzethez tartozás a legerősebb kötelék” – Gulyás Gergely a Rákóczi Szövetség történelmi munkájáról

A nemzethez tartozás a legerősebb összetartó kötelék – hangsúlyozta Gulyás Gergely miniszter Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szövetség Halzl József Emlékkonferenciáján. Az esemény nem csupán egy megemlékezés volt, hanem az aktív, cselekvő nemzetpolitika és a hazafias gazdasági elit sikeres együttműködésének ünnepe.

1. A Rákóczi Szövetség diadala: 19 ezer fiatal és egy új tábor

A józan ész és a nemzeti megmaradás logikája azt diktálja, hogy a jövő a fiatalokban rejlik. Gulyás Gergely szerint a Rákóczi Szövetség tevékenysége pontosan ezt testesíti meg: „a gyakorlatban tükrözi vissza, hogy mit jelent az egységes magyar nemzet alkotmányos deklarációja”.

Csáky Csongor, a szövetség elnöke kiemelte: az alapító Halzl József (a "nemzetpolitika ikonja") tudta, hogy a jövőt a fiatalokkal lehet befolyásolni, ezért tartotta kulcsfontosságúnak a magyar iskolaválasztás erősítését. Ez a munka látványos eredményeket hoz:

Idén 33 országból 19 ezer magyar fiatal vett részt a szövetség táboraiban.

A sátoraljaújhelyi központot kibővítették, így mostantól több mint ezer fiatal tud egyszerre táborozni "egy lélegzetelállító szépségű helyen". Az eseményen átadták az új, négycsillagos szállodát, a Hotel Princeps-t is, amely tovább erősíti a központ lehetőségeit.

 2. Az erkölcsi és gazdasági szövetség: Csányi Sándor díjazása

Az idei Halzl József-díjat Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke kapta. Ez a díj tökéletesen szimbolizálja a modern konzervatív politika lényegét: a nemzeti ügy nemcsak morális kötelesség, hanem stratégiai befektetés is, amelyben a gazdasági elitnek felelőssége van.

Gulyás Gergely beszédében kiemelte: Csányi Sándort „nem rontotta meg a siker”, és a „jószívű bankárok szűk [...] klubjához tartozik”.

Az OTP és Csányi Sándor ugyanis évtizedek óta, Halzl József megkeresése óta támogatja a Rákóczi Szövetséget:

  • Nemcsak rendszeres adományokkal.
  • Hanem szakértelemmel (pl. előadások diákoknak) és a bank kapcsolatrendszerével is.
  • Támogattak nehéz sorsú kárpátaljai fiatalokat és székelyföldi családokat, segítve a gazdakörök együttműködését.
  • A Csányi Alapítvány pedig több ezer hátrányos helyzetű tehetségnek biztosít kiemelkedési lehetőséget.

Csányi Sándor köszönőbeszédében maga is megerősítette ezt a józan észre alapuló filozófiát, a pénznél is többet számít az „aktív jelenlét, munka és időbefektetés” a nemzeti ügyért.

3. Konklúzió: összekötni, amit a politika szétválasztott

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke fogalmazta meg a nap talán legfontosabb morális üzenetét: Sátoraljaújhely arra emlékeztet, hogy „amit az ostoba politika egykor szétválasztott, azt a közösség és egy felelős politika a 21. században képes újra összekötni”.

A Rákóczi Szövetség munkája, a kormány támogatása és a hazafias gazdasági szereplők (mint Csányi Sándor) összefogása pontosan ezt bizonyítja: a magyar nemzetpolitik a józan észre és a cselekvő összefogásra épül, amely valódi, kézzelfogható eredményeket teremt a magyar fiatalok számára szerte a világon.

Forrás: MTI

