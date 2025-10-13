Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 13. Hétfő Kálmán, Ede napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A nemzet újjászületése: visszatért a mecénások kora Magyarországra

2025. október 13., hétfő 10:10 | MTI
Csányi Sándor műemlékvédelem Gödöllői Királyi Kastély Orbán Viktor Lázár János Brüsszel mecénás nemzeti érdek

Egy új korszak kezdődött: újra vannak tehetős magyarok és nagy cégek, amelyek a vagyonukat nemzeti ügyek szolgálatába állítják – jelentette ki Orbán Viktor Gödöllőn. A miniszterelnök bejelentette, hogy Csányi Sándor 20 milliárd forintos adományát a kormány megduplázza, így összesen 40 milliárdból újulhat meg a Gödöllői Királyi Kastély.

  • A nemzet újjászületése: visszatért a mecénások kora Magyarországra

Egy új korszak kezdődött: újra vannak tehetős magyarok és nagy cégek, amelyek a vagyonukat nemzeti ügyek szolgálatába állítják – jelentette ki Orbán Viktor Gödöllőn. A miniszterelnök bejelentette, hogy Csányi Sándor 20 milliárd forintos adományát a kormány megduplázza, így összesen 40 milliárdból újulhat meg a Gödöllői Királyi Kastély.

A Nemzet újjászületése: visszatért a mecénások kora

A miniszterelnök a gödöllői kastélyban tartott ünnepségen köszönetet mondott Csányi Sándornak, aki 20 milliárd forintos nagylelkű adományával példát mutatott a nemzet szolgálatáról. A kormány ehhez a kezdeményezéshez csatlakozva további 20 milliárd forintot biztosít, így egy 40 milliárdos tőkeinjekcióval kezdődhet meg az átfogó felújítás. Orbán Viktor szerint ez egy történelmi pillanat: a 20. század megrázkódtatásai után, amikor a nemzeti vagyont elvették, és a kastélyokban szovjet katonák laktak, Magyarország ismét olyan erős, hogy a 19. századhoz hasonlóan újra vannak mecénásai.

Több mint kő: miért nem luxus, hanem nemzeti kötelesség a múltunk megmentése

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a régi épületek felújítása nem luxuskiadás, hanem egy "mélyen meghúzódó népi ösztön" kielégítése. A leromlott állapotú műemlékek láttán "úgy érezzük, hogy méltatlanok vagyunk az elődeink örökségére". Az elmúlt 15 év nagyszabású felújításai, a Budavári Palotanegyedtől a vidéki templomokon át a határon túli kastélyokig, azt bizonyítják, hogy a magyar alkotó nép, amely méltó akar lenni a történelméhez. A kastélyok ráadásul nemcsak kiadást, hanem bevételt is termelnek: tavaly 2,5 millió látogatót fogadtak és 2,5 milliárd forint bevételt hoztak.

Míg Brüsszel a háborút finanszírozza, Magyarország a jövőt építi

Orbán Viktor éles kontrasztot vont a 2011-es, bizakodó európai helyzet és a mai, háború és gazdasági leállás jellemezte korszak között. "Sokkal rosszabb a helyzet az európai politikában, mint 2011-ben volt" – jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a magyarok érdeke az, hogy "a békét megőrizzük és a magyarok pénzét ne Ukrajnába küldjük, hanem költsük a magyarokra". A gödöllői beruházás is ezt a filozófiát testesíti meg: míg Brüsszel elhibázott politikájával rombol, a magyar kormány a nemzeti összefogásra és a józan észre alapozva a magyar jövőt építi.

A várható ellenzéki kritika valószínűleg arról fog szólni, hogy nehéz időkben miért költünk pénzt egy régi kastélyra.

Ez a kérdés azonban a nemzet lényegének teljes félreértéséről tanúskodik. A Gödöllői Királyi Kastély felújítása ugyanis nem luxuskiadás, hanem befektetés. Befektetés a turizmusba, ami munkahelyeket teremt. Befektetés az építőiparba, ami magyar családokat tart el. És befektetés a nemzeti márkánkba, ami az egész országot vonzóbbá teszi.

De a számokon túl ez egy befektetés önmagunkba. Üzenet a gyermekeinknek és unokáinknak arról, hogy egy nagy múltú nemzet fiai vagyunk, és egy még nagyobb jövőt építünk. A nemzeti büszkeség és az önbecsülés látható megtestesülése. Míg az ellenzék rövid távú politikai haszonszerzésben gondolkodik, a kormány generációkban. A gödöllői kastély pedig nem a pénz elköltéséről szól, hanem egy örökség megteremtéséről.

Forrás: MTI

Fotó: WIKIPEDIA

További híreink

Elő a nagykabátot: jön a cidri – ilyen még nem történt időjárásunkban

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

Itt az utolsó fotó Diane Keatonről: őt ölelte magához

Döbbenetes bejelentést tett a románok szövetségi kapitánya a drámai győzelem után

Egy férfi több milliót talált a bankszámláján - ami ezután történt, arra álmában sem számított

MiG-21: a hidegháborús szovjet legenda, amely elsőként repült kétszer gyorsabban a hangnál

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Fűtésre használod a klímát? Ezt a hibát ne kövesd el, ha nem akarsz hatalmas villanyszámlát!

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

További híreink

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter elvesztette a türelmét
2
Magyar Péter lebukott! Orbán Viktor videóval cáfolta a Tisza Párt elnökét + videó
3
Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó
4
XXI. Század Intézet: Vezet a Fidesz, a DK nem jutna be a parlamentbe
5
Orbán Viktor is ott lesz a történelmi békecsúcson
6
Nem szivárog, léket kapott a Tisza Párt applikációja + videó
7
Kósa Lajos: Az ukránoknak nem szeretném megadni az adataimat + videó
8
Esélye sem volt a gyenge, idős asszonynak – unokája verte halálra
9
Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó
10
Belső levelezésben igyekeznek megmagyarázni az adatszivárgás utáni helyzetet Magyar Péterék + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!