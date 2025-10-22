Keresés

A nemzet hangja, ami 13 éve nem halkul: a Békemenet üzenete Brüsszelnek és a háborús lobbinak + videó

2025. október 22., szerda 15:30 | Hír TV
háború béke szuverenitás október 23. Békemenet Híradó Orbán Viktor Brüsszel CÖF Nem Leszünk Gyarmat

Tizenhárom évvel ezelőtt a "Nem Leszünk Gyarmat!" jelszavával indult, mára Európa legnagyobb békepárti erődemonstrációjává vált. Holnap tartják a tizenegyedik Békemenetet. A tét most nagyobb, mint valaha: megmutatni a világnak, hogy Magyarország a béke szigete, és a magyarok nem kérnek a brüsszeli háborús őrületből.

  A nemzet hangja, ami 13 éve nem halkul: a Békemenet üzenete Brüsszelnek és a háborús lobbinak + videó

Békedíjat vett át Donald Trump + videó

Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről

