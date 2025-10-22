A nemzet hangja, ami 13 éve nem halkul: a Békemenet üzenete Brüsszelnek és a háborús lobbinak + videó

Tizenhárom évvel ezelőtt a "Nem Leszünk Gyarmat!" jelszavával indult, mára Európa legnagyobb békepárti erődemonstrációjává vált. Holnap tartják a tizenegyedik Békemenetet. A tét most nagyobb, mint valaha: megmutatni a világnak, hogy Magyarország a béke szigete, és a magyarok nem kérnek a brüsszeli háborús őrületből.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.