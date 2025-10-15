Keresés

Belföld

A nemzet, amely nem felejt: a kormány bejelentette a diaszpóra program folytatását + videó

2025. október 15., szerda 20:15 | Hír TV

"Minden magyar tudja, hogy van egy ország, ahová hazajöhet" – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén. A kormány a tettek mezejére lépett: már idén novemberben meghirdetik a 2026-os Erősödő Diaszpóra programot, és a külhoni magyarok támogatását a jövőben is emelni fogják.

  A nemzet, amely nem felejt: a kormány bejelentette a diaszpóra program folytatását + videó

