A nemrég nagyra méltatott Konklávé című film a pápa halála utáni választásokról szól

Ferenc pápa április 21-ei halálával a 2024-ben készült Konklávé című film a bevezetőben említett díjak és a közönségsiker mellett további nagyobb jelentőséget kap azzal, hogy a produkcióból kiderül, miként zajlik le egy pápaválasztás a mai viszonyok között.

A Magyar Nemzet februárban számolt be arról: "A viszonylag megbízható Oscar-előrejelzőnek tekintett BAFTA-gálán a Konklávé érdemelte ki a legjobb film és a legkiemelkedőbb brit filmalkotás díját. Legutóbb a 2019-ben forgatott első világháborús dráma, az 1917 nyerte el mindkét kategória díját. Az idei BAFTA-díjak közül ugyancsak a Konklávénak ítélték a legjobb filmadaptációért és a legjobb vágásért járó elismerést."

A történet tökéletes másolata a jelenlegi helyzetnek, hiszen a filmben "Lawrence bíborost bízzák meg a feladattal, hogy vezényelje le a pápaválasztási procedúrát a hőn szeretett pápa váratlan halálát követően.Nem sokkal azután, hogy a katolikus egyház legbefolyásosabb vezetői mind összegyűlnek szerte a világból, és bezárkóznak a Vatikán termeibe." A port.hu-n hozzáteszik: "Lawrence egy összeesküvés kellős közepén találja magát és olyan titokra derít fényt, ami az egyházat alapjaiban rázhatja meg."

A Magyar Nemzet április 22-ei keltezésű cikkében hasonló olvasható: "A mai naptól a Bíborosi Kollégium veszi át a főszerepet. Reggel 9 órakor a pápa halálhírére Rómába érkezett bíborosok összegyűlnek a szinodális aulában, hogy elkezdődhessenek az úgynevezett készülődő megbeszélések. Ennek nagy jelentősége van, hiszen Ferenc pápa számos olyan bíborost nevezett ki, akik a világ legkülönbözőbb pontján töltenek be szolgálatot és nem ismerik egymást. Az előkészítő beszélgetéseknek, egyeztetéseknek ezért igen komoly szerepe van az egyház jövője, az új pápa megválasztása szempontjából. Ezt az előkészületet hivatalosan általános előkészüeti kongregációnak hívják, és ezek folytatódnak az elkövetkező napokban. Érdekes formában zajlanak, mivel nemcsak a választó bíborosok vesznek részt az előkészületeken, hanem azok a bíborosok is jelen lehetnek, akik a Bíborosi Kollégium tagjai, de meghaladták a választhatósági korhatárt, azaz a 80 évet, de befolyásolhatják a szavazók szándékát. A cél az is, hogy kijelöljék a konklávé napját, az egyeztetések azonban akár tíz napig is tarthatnak, hogy a bíborosokban határozott elképzelés szülessen arról, kit tartanak a legmegfelelőbb személynek az egyház irányítására. A világ és az egyház számára a legnagyobb kérdés, hogy ki veszi át Ferenc pápa után az egyház irányítását. A választható 135 bíborosból 108-at Ferenc pápa nevezett ki a elmúlt évek konzisztóriumán."

Fotó: Port.hu