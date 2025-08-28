Keresés

A német kabinet elfogadta az önkéntes katonai szolgálatról szóló törvényjavaslatot + videó

2025. augusztus 28., csütörtök 12:36 | HírTV

A német kabinet elfogadta az önkéntes katonai szolgálatról szóló törvényjavaslatot. A védelmi minisztérium közlése szerint az önkéntes, hat hónapos program segítségével megduplázódhat a kiképzett tartalékosok száma a jelenlegi körülbelül száz-ezerről. A tárca vezetője ugyanakkor leszögezte, ha a biztonságpolitikai helyzet megkívánja, az önkéntes sorkatonaság kötelezővé válhat.

