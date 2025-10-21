A német józan ész kiáltványa: Alice Weidel szerint Brüsszel politikája irracionális, a budapesti békecsúcs a példa

Megosztás itt:

"Nagyszerű dolog, hogy a béketárgyalások itt, Budapesten zajlanak majd" – jelentette ki Alice Weidel a Magyar Nemzetnek adott exkluzív interjújában. Az AfD társelnöke szerint a magyar békemisszió éles kontrasztban áll a brüsszeli "irracionális" háborús politikával, a német "zöldfordulatot" pedig szándékos rombolásnak nevezte.

A budapesti üzenet: a béke hangja a háborús kórusban

Alice Weidel, az AfD társelnöke, aki a XXI. Század Intézet meghívására érkezett Budapestre, kőkemény őszinteséggel beszélt az európai politika válságáról. A budapesti Orbán-Trump-Putyin békecsúcs hírét "nagyszerű dolognak" nevezte, ami "igen erős jelzés Orbán Viktor miniszterelnök munkájáról". Szerinte a magyar főváros üzenetet küld azoknak az európai államoknak, amelyek "elfelejtették, hogy össze kéne szedniük magukat, és támogatniuk kellene a béketárgyalásokat – nem pedig annak az ellenkezőjét".

Brüsszel "irracionális" politikája: kinek az érdeke a háború?

A német politikus leleplezte a brüsszeli háborús politika logikai bukfencét. "Első pillantásra az európai államok által támogatott politika teljesen irracionális. Hiszen a békeellenes álláspont nyilvánvalóan ellentétes a nemzeti érdekeinkkel" – fogalmazott. De mi áll a háttérben? Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, a válasz a pénzben rejlik: "egy hatalmas háborús gazdasági gépezet lendült működésbe, mely fegyverekkel és pénzügyi támogatással segíti Ukrajnát – és emögött óriási gazdasági érdekek húzódnak meg."

A zöld ideológia, mint szándékos rombolás

Weidel nem kímélte a saját országának vezetését sem, különösen a "zöldfordulat" kapcsán. Rámutatott, hogy Németország a világ legmodernebb atomerőműveit semmisíti meg egy ideológia nevében. "Úgy tűnik, a zöldideológia végrehajtása során a döntéshozók szándékosan égetik fel maguk mögött a hidakat, a visszaút lehetőségét" – mondta, hozzátéve, hogy ez a politika csődbe viszi a német cégeket és hátrányba hozza őket a nemzetközi versenyben.

Az EU, mint a Szovjetunió új verziója?

Az interjú legkeményebb állítása az volt, amikor Weidel az EU működését a Szovjetunió tervgazdaságához hasonlította. "Brüsszelben rendre születnek meg az újabb és újabb törvények, melyeket aztán ráerőltetnek a nemzetállamokra" – mondta, példaként említve a belső égésű motorok betiltását. A német politikus szerint az AfD-t azért támadja a teljes média- és politikai elit, mert ők merik kimondani az igazságot a migrációról, a gazdaságról és a nemzeti szuverenitásról – pont úgy, ahogy a magyar kormány teszi.

Forrás: Magyar Nemzet