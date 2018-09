A nélkülöző kárpátaljaiakért indítanak gyűjtést az ökumenikusok

2018. SZEPTEMBER 19., SZERDA GULYÁS GERGELY: AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGNÁL TÁMADJA MEG A KORMÁNY AZ EP DÖNTÉSÉT A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL. A JOGORVOSLATNAK NINCS HALASZTÓ HATÁLYA, ÍGY AZ ELJÁRÁS TOVÁBB FOLYIK TETTE HOZZÁ A KANCELLÁRIAMINISZTER. A MAGYAR KORMÁNY VÁLASZÁBAN KÖZÖLTE: A JELENTÉS NAGY SZÁMBAN TARTALMAZ A TÉNYEKKEL ELLENTÉTES ÁLLÍTÁSOKAT. AZ EURÓPA TANÁCS EGYIK TESTÜLETÉNEK JELENTÉSE SZERINT RENDÕRÖK BÁNTALMAZZÁK A MAGYARORSZÁGRÓL KITOLONCOLT MIGRÁNSOKAT. AZ ELLENZÉKI PÁRTOK NEM TARTJÁK SZERENCSÉSNEK, HOGY ORBÁN VIKTOR ISMÉT MOSZKVÁBA LÁTOGATOTT, A SARGENTINI-JELENTÉS ELFOGADÁSA UTÁN. NEM ERÕSZAKOLTÁK MEG, ÉS NEM IS EDZETTÉK MÉG AZ AKKOR 11 ÉVES KISLÁNYT MONDTA KÓSZ ZOLTÁN VÍZILABDÁZÓ - MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. HAT MILLIÁRD FORINTÉRT INDÍT ÚJABB PLAKÁTKAMPÁNYT A KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉS MIATT MAGYAR IDÕK. NEM VÁLTOZTATOTT AZ ALAPKAMAT 0,90 SZÁZALÉKOS SZINTJÉN A JEGYBANK MONETÁRIS TANÁCSA. DINAMIKUSAN NÕ A BANKKÁRTYÁS VÁSÁRLÁSOK ÉRTÉKE ÉS SZÁMA, ÉS EMELKEDETT A KIBOCSÁTOTT KÁRTYÁK ÉS BANKSZÁMLÁK MENNYISÉGE IS VILÁGGAZDASÁG. POLGÁRI CÉLOKRA IS HASZNOSÍTANÁK A GRIPENEK ÁLLOMÁSOZTATÁSÁRA HASZNÁLT KECSKEMÉTI KATONAI REPÜLÕTERET MAGYAR IDÕK. A HELSINKI BIZOTTSÁG SEGÍTSÉGÉVEL MARADHATOTT MAGYARORSZÁGON A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL GYANÚSÍTOTT AFGÁN FÉRFI ORIGO. OKTÓBER 15-IG JELENTHETIK BE TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI IGÉNYÜKET A FÁVAL ÉS SZÉNNEL FÛTÕK. A 2020-AS ÉVRE SZÓLÓ GÁZSZÁLLÍTÁSRÓL IS MEGÁLLAPODOTT VLAGYIMIR PUTYINNAL ORBÁN VIKTOR MOSZKVÁBAN. MAGYARORSZÁGON KERESZTÜL HALADJON A TÖRÖK ÁRAMLAT ELNEVEZÉSÛ GÁZVEZETÉK - KÉRTE ORBÁN VIKTOR AZ OROSZ ELNÖKTÕL. MAGYARORSZÁG OROSZORSZÁG EGYIK KULCSPARTNERE EURÓPÁBAN, A KERESKEDELMI FORGALOM 25%-KAL NÕTT MONDTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. ORBÁN VIKTOR: AZ ENERGETIKÁN KÍVÜL AZ ONKOLÓGIA TERÜLETÉN IS EGYÜTTMÛKÖDÉS LESZ OROSZORSZÁGGAL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: NEMZETGAZDASÁGI ÉS NEMZETBIZTONSÁGI ÉRDEKE MAGYARORSZÁGNAK AZ OROSZORSZÁGGAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS. LENGYELORSZÁG SZERINT KÖZÉP-EURÓPÁNAK JOBBAN EGYÜTT KELL MÛKÖDNIE AZ USA-VAL AZ ENERGETIKA TERÉN, HOGY ELLENSÚLYOZZÁK AZ OROSZ ENERGIAFÜGGÕSÉGET. SZABADLÁBRA HELYEZTÉK A NÉMETORSZÁGI CHEMNITZBEN, A TÜNTETÉSEKET KIVÁLTÓ EMBERÖLÉS EGYIK GYANÚSÍTOTTJÁT. A SZÍRIAI LÉGVÉDELEM LÕTTE LE AZ OROSZ HARCI GÉPET A FÖLDKÖZI-TENGER FELETT, DE IZRAEL A FELELÕS ÉRTE KÖZÖLTE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA. ORVOSAI SZERINT MEGMÉRGEZTÉK A PUSSY RIOT OROSZ ELLENZÉKI POP-PUNK ZENEKAR BERLINBEN KEZELT AKTIVISTÁJÁT. 200 MRD DOLLÁR ÉRTÉKÛ KÍNAI TERMÉKRE VET KI 10 SZÁZALÉKOS VÉDÕVÁMOT AZ AMERIKAI ELNÖK. KÍNA MEGEMELI MINTEGY 60 MILLIÁRD DOLLÁR ÉRTÉKÛ AMERIKAI TERMÉK VÁMTARIFÁIT, MEGTORLÁSKÉNT AZ ÚJ AMERIKAI VÁMOK BEVEZETÉSÉRE. LEGKEVESEBB SZÁZ EMBER MEGHALT AZ ÁRADÁSOK MIATT NIGÉRIÁBAN, AZ ORSZÁG KÖZÉPSÕ ÉS DÉLI RÉSZÉN. VÁDAT EMELTEK ARGENTÍNÁBAN A KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTOTT CHRISTINA KIRCHNER VOLT ÁLLAMFÕ ELLEN. CSALÁSSAL GYANÚSÍTJÁK A CSENGERI ÖRÖKÖSNÕT, AKI MINTEGY 360 MILLIÓ FT KÖLCSÖNT VETT FEL, HOGY HOZZÁJUSSON ÖRÖKSÉGÉHEZ 24.HU. HAT ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY PÉCSI FÉRFIT, AKI 2014 MÁRCIUSA ÉS SZEPTEMBERE KÖZÖTT TÖBB KISKORÚ FIÚT IS MOLESZTÁLT. ÖT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT EGY SZEGEDI FÉRFI, AKI 2015-BEN ITTASAN ÉS KÁBÍTÓSZER HATÁSA ALATT HALÁLOS BALESETET OKOZOTT. CSÖKKENT AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 2, A GÁZOLAJ 3 FORINTTAL LETT OLCSÓBB. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT ÉS MEGHALT EGY AUTÓS ÚJSZILVÁSON.