A negyedik hullám azokat fenyegeti, akik nincsenek beoltva

Nem ismétlődhet meg a 2015-ös migrációs válság - mondta a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: jelentős migrációs hullámra számít Európa, azonban az uniós vezetők álláspontja egységes arról, hogy nem befogadni kell a menekülteket, hanem a környező országoknak kell segítséget nyújtani a migránsok gondoskodásához. Nincs világos forgatókönyve az Afganisztánból való kivonulás utáni helyzetnek, ez egy kudarcos misszió - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kijelentette: a fő cél, hogy a magyarokat ki tudják onnan hozni. Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka közölte: eddig 78 főt, tíz családot menekítettek ki Afganisztánból, Kabulhoz közel hoztak létre egy műveleti bázist, először oda szállítják a kimenekítetteket. A koronavírus negyedik hulláma Nyugat-Európában megindult, és Magyarországra is meg fog érkezni, de a védettek magas száma miatt alapvetően el fog térni az előző hullámoktól, így annak kezelése is más lesz - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Komoly veszélyben vannak, akik még nem oltatták be magukat - figyelmeztetett Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Internetes adománygyűjtést indított a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi Alapítvány számára. Több mint hétszázezren nézték élőben az augusztus huszadikai tűzijátékot Budapesten, és államalapítás köré rendezett Szent István-napi fesztivál programjaira is sokan voltak kíváncsiak. A hétvégén is folytatja munkáját az államalapítási ünnep biztonságos és zavartalan lebonyolításáért felelős operatív törzs - mondta Kovács Zoltán államtitkár. A világ számos vezetője emlékezett meg a magyar államalapítás ünnepéről Áder János köztársasági elnöknek írt táviratban. Egész hétvégén folytatódnak az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódó rendezvények - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Eddig soha nem látott mértékű nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok – jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely jelezte, a gazdasági növekedés mértékétől függ, hogy mekkora nyugdíjprémiumot kaphatnak az idősebbek, azonban rendszerváltás óta nem tapasztalt rekordszintű növekedés jelentős plusz nyugdíjat vetít előre. A Párbeszéd és Mellár Tamás győzelmével és az MSZP vereségével ért véget Pécsett az előválasztási belharc. Mellár Tamás visszalépéssel fenyegetőzött, mert a szocialisták egy civil induló mellé akartak állni. A Fidesz szerint miközben a baloldal egymással csatázik a város gazdátlan. Tarlós István volt főpolgármester szerint a baloldal fővárosban érvényesített módszerei és stílusa két területen nyilvánulnak meg szemléletesen: az egyik a vontatott és avatatlan organizációval történő munkavégzés, a másik az ellenséges kommunikáció. Ma is az a helyes, ha a magyar érdeket képviseljük és azt nézzük meg, hogy mi a magyar emberek érdeke - hangsúlyozta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Szatmárnémetiben Magyarország és Románia miniszterelnök-helyettese, valamint magyarországi és romániai római katolikus és görögkatolikus érsekek és püspökök jelenlétében áldották meg a felújított római katolikus püspöki székesegyházat. Kabulba érkezett Abdul Gáni Baradar molla, a tálib mozgalom társalapítója és második számú vezetője, hogy a mozgalom más tagjaival és politikai vezetőkkel tárgyaljon az új afgán kormány létrehozásáról. Az afganisztáni tálib hatalomátvétel után még mindig több ezer ember próbál kétségbeesetten bejutni a kabuli nemzetközi repülőtér területére, hogy elmeneküljön az országból. Németország és az Egyesült Államok felszólította Afganisztánban rekedt állampolgárait, hogy tartsák távol magukat a kabuli repülőtértől. Az afgán menekültek befogadására sürgette a nemzetközi közösséget Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Meglehetősen nehéz a civilek ezreinek kimenekítése Afganisztánból, azonban a repülőtéri káosz ellenére az Egyesült Államok szövetségesei nem kérdőjelezik meg Washington hitelességét - mondta az amerikai elnök. Nagyjából tucatnyi, közel-keleti, közép-ázsiai és európai ország segíti azokat az amerikai műveleteket, amelynek során amerikai és más állampolgárokat menekítenek ki az afgán fővárosból a tálib hatalomátvétel után - közölte az amerikai kormány. A koronavírus-fertőzöttek száma 210,8 millió, a halálos áldozatoké 4,4 millió a világon. A kórházban kezelt betegek növekvő száma miatt újranyitnak a Covid-osztályok Szlovéniában - közölte a helyi sajtó. Két új hazai fejlesztésű, koronavírus elleni vakcinát engedélyeztettek Kubában - közölte a havannai vezetés. Több száz embert helyeztek egészségügyi vesztegzár alá a délnyugat-kínai Sanghajban, miután kimutatták a koronavírus-fertőzést a nagyváros repülőterén dolgozó öt rakodómunkás szervezetében. Kínai autókonvoj volt a célpontja egy öngyilkos merényletnek Pakisztán déli részén, a támadásban két gyerek meghalt, többen megsebesültek. Az al-Shabaab terrorszervezet mintegy hatvan tagjával végzett a szomáliai hadsereg. Görögország 40 kilométeres kerítést és megfigyelő rendszert állított fel törökországi határszakaszán a menekülthullám megállítása érdekében. Az amerikai választók nagyjából fele nem tartja alkalmasnak Joe Biden elnököt az ország vezetésére - írta egy friss felmérésre hivatkozva a Newsmax amerikai hírportál. Különleges esemény nélkül zajlott le az augusztus 20-ai fővárosi rendezvények egészségügyi biztosítása - közölte az Országos Mentőszolgálat. A szabadságukról Nyugat-Európa visszatérő vendégmunkások miatt torlódás alakult ki a röszkei és a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyek belépő oldalán. A várakozási idő csökkentése érdekében csak a belépő forgalom használhatja a röszkei közúti határátkelőhelyet - közölte a rendőrség. Egy szentesi lakóház előtti vízelvezető árokban holtan találtak egy helybéli férfit, az áldozat halálát feltehetően kutyaharapás okozta - közölte a rendőrség. Kopasz Bálint Erdőssy Csabával megnyerte a kajak kettesek versenyét 500 méteren a kajak-kenu országos bajnokságon, amely világbajnoki válogató verseny is. Labdarúgó NB I: Debreceni VSC - ZTE FC 1:2 Minden jegy elkelt a magyar labdarúgó-válogatott Anglia és Andorra elleni, a Puskás Arénában sorra kerülő világbajnoki selejtező mérkőzésekre. Szoboszlai Dominik két gólt szerzett a német Bundesligában szereplő RB Leipzig csapatában. Tóth Anna 100 méteres gátfutásban bronzérmet szerzett a Nairobiban zajló U20-as atlétikai világbajnokságon. Babos Tímea sérülés miatt nem indul az augusztus 30-án kezdődő amerikai nyílt teniszbajnokságon.