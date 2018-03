A NAV nyomozói őrizetbe vették Czeglédy Csabát

Információink szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3 nyomozója péntek este tíz óra után hívta fel telefonon Czeglédy Csabát azzal, hogy a szombathelyi lakásának ajtajában várják. Az előzetesből éppen egy napja szabadult független országgyűlési képviselő-jelölt a barátainál volt vendégségben, a telefonhívás után azonnal hazaindult, ahogyan azt a hatóság emberei kérték. Mint ismert, Czeglédy Csabát a Humán Operátor Zrt. vezetőjeként több mint hat milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítják, ami miatt már nyolc hónapot előzetes letartóztatásban töltött.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Információink szerint az adónyomozók ugyanarra az ügyszámra hivatkozva állították elő Czeglédy Csabát, amely számon az eddigi nyomozás is folyt. Ennek értelmében tehát, nem gyanúsították meg más bűncselekménnyel, hanem a több mint nyolc hónapja tartó nyomozást folytatják. Czeglédy Csaba péntek délutáni sajtótájékoztatóján még úgy fogalmazott, hogy ugyanabban az eljárásban kétszer nem kerülhet előzetes letartóztatásba, ezt egy jogállamban nem teheti meg a hatóság.

– A szombathelyi lakásáról most viszik el a vámosok Csabát, most közöltek vele egy olyan gyanúsítást, ami állítólag 2015-ben történt, és ebből kifolyólag most Szegedre viszik, őrizetbe veszik, miután a szökés-elrejtőzés veszélyét állapították meg nála. A nyomozás sikerének a veszélyeztetését, valamint a bűnismétlés veszélyét rótták a terhére, úgy hogy a mai mentelmi jogot felfüggesztő határozat még nem emelkedett jogerőre, miután jogállamban egyfokú határozat nem létezik – mondta el Ipkovich György, a helyszínen tartózkodó ügyvéd.