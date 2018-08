A NAV nem árulta el, hogy pontosan kinek kell fizetnie

Kedden közleményben tudatta a CEU, hogy felfüggeszti a regisztrált menekülteknek és menedékjogot kérőknek meghirdetett oktatási programjait, valamint a közép- és dél-európai migrációs politika kutatására meghirdetett Marie Curie ösztöndíját.

A lépést a bevándorlási különadó bevezetésével magyarázták, az egyetem tanácsadói ugyanis azt valószínűsítették, hogy A CEU-nak is 25%-os különadót kell majd fizetnie az említett - részben uniós finanszírozású - programok után.

„Ha valaki betartja a szabályokat, és olyan típusú oktatást nem végez, aminek az eredménye az, hogy Magyarország bevándorlási célországgá válik, akkor természetesen mindenki végezheti a tevékenységét, de egy a fontos, hogy a bevándorlással kapcsolatban is a magyar jogszabályokat mindenkinek be kell tartania” – magyarázta Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár.

A CEU közleményében hangsúlyozta, hogy programjai kizárólag az unió, illetve Magyarország területén törvényesen tartózkodó személyeknek biztosítottak oktatást.

Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a valamilyen menekültstátusszal már rendelkező személyeknek lehet segíteni élelemmel, oktatással, sőt lakhatással is, az ilyen tevékenységre nem vonatkozik a bevándorlási különadó.

„Nyilván azok, akik egyébként tranzitzónában vannak, és hivatalosan kapnak segítséget, az teljesen természetes, hogy nem esik ez alá. Nyilván a karitatív szervezetek, mint mondjuk a vöröskereszt, a máltai szeretetszolgálat, katolikus karitász és a többiek is, akik az elmúlt három év során is rengeteg munkát végeztek és segítettek az úton lévőknek, de nem abban segítettek, hogy mindezt illegálisan tegyék, azok teljesen természetes, hogy továbbra is végezhetik és fogják is végezni a munkájukat” – így az egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós.

A Helsinki Bizottság szerint nem egyértelmű, ki a péntek óta hatályos adónem alanya. A kormány által migrációt támogató szervezetnek tartott Helsinki bizottság vezetője azt mondja: a bevándorlásról alkotott eltérő véleményt készül megadóztatni a kormány, ez pedig jogtiprás.

„Nyilvánvalóan a Helsinki Bizottságnak jogvédő szervezetként az elsődleges feladata, hogy az emberi jogokat, itt a szólásszabadságot,a véleményszabadságot korlátozó bizonyos véleményeket megkülönböztető adó ellen jogi eszközökkel fellépjen és ezt vizsgáljuk most” – mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, Pardavi Márta.

A Helsinki Bizottságnál úgy látják: tevékenységük nem esik a bevándorlási különadó alá, de számítanak arra, hogy ha adóhatósági eljárást indítanak velük szemben, akkor bírósághoz fordulnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyelőre nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy kell-e bevándorlási különadót fizetnie annak, aki elismert státusszal rendelkező menekülteknek segít.