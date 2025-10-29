A NAV négylábú szuperegysége – Így képzik a Vám- és Pénzügyőrség kutyáit! + videó
2025. október 29., szerda 06:42
| Hír TV
Vannak hősök, akik nem viselnek köpenyt, de van négylábuk és elképesztő szimatuk! A Napindítóban ma a NAV, vagyis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálati kutyáinak világába kalauzoljuk Önöket. Megmutatjuk, milyen kemény kiképzésen mennek keresztül ezek a csodálatos állatok, hogy aztán nélkülözhetetlen társaivá váljanak a pénzügyőröknek a csempészek és bűnözők elleni harcban.
