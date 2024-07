A naperőműveknek köszönhetően Magyarország több áramot exportál, mint amennyit vesz

Ha az ukránok kénytelenek lesznek folyamatosan áramot importálni a magyar rendszerből, akkor a magyar napi áramtőzsdén (HUPX) furcsa elszámoló árak alakulhatnak ki. Már most lehet látni, hogy a piacvezető német tőzsdéhez (Epex spot) viszonyítva a magyar árak magasak. Ugyanakkor Ukrajna számára ennek a magyar importáramnak jelenleg nincs alternatívája. Ez sajnos meg fogja drágítani a magyar elektromos áram árát a magyar fogyasztók számára is.

Ennél érdekesebb, hogy bár Magyarország nettó áramimportőr, mégis a meleg napsütéses napokon több áramot exportál, mint amennyit vesz. Ukrajnába Magyarország felől érkezik a legtöbb villamos energia, erről a napokban írt a Világgazdaság, ahogyan arról is, hogy e nagy kereslet feljebb kényszerítette a hazai és az ukrajnai áramárakat is.

Your browser does not support the video tag.