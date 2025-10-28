Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 28. Kedd Simon, Szimonetta napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A nap üzenete: ne hagyd magad! Bízz a szemedben és a józan eszedben

2025. október 28., kedd 06:04 | Hír TV

Érezted már úgy, hogy a világ egyre zajosabb, és egyre nehezebb eldönteni, kinek higgy? Nem vagy egyedül. Az elmúlt napok Google-keresései is megmutatták: az emberek látni akarnak, bizonyítékot keresnek, és ösztönösen megérzik, ha valami nem stimmel. Szakértőnk mai napindítója nem a politikáról szól, hanem Rólad, arról az erőről, ami benned van, hogy átláss a ködön és megbízz a saját ítélőképességedben. Induljon a nap a tisztánlátás jegyében!

  • A nap üzenete: ne hagyd magad! Bízz a szemedben és a józan eszedben

Az elmúlt napokban milliók kerestek rá a neten bizonyítékokra: drónfelvételekre, képekre, adatokra. Miért? Mert az emberek látni akartak. Nem csak hallani, nem csak olvasni, hanem a saját szemükkel meggyőződni arról, mi a valóság. Ez egy mély, emberi ösztön, az igazság iránti vágy, és a manipuláció elutasítása.

Ez a jelenség túlmutat a napi politikán. Ez egy üzenet a mindennapjainkra: a mai információs káoszban a legfontosabb képességünk a tisztánlátás és az önmagunkba vetett bizalom.

1. Bízz a szemedben! A vizuális valóság ereje

A digitális korban képek és videók árasztanak el minket. Könnyű elveszni a manipulált fotók, a szögből kivágott jelenetek és a mesterségesen generált tartalmak tengerében. De a keresési trendek megmutatták, az emberek ösztönösen a teljes képet, a hamisítatlant keresik.

A mai napra szóló tanulság: Merj hinni annak, amit látsz. Ne hagyd, hogy elvont magyarázatokkal vagy ügyes retorikával megkérdőjelezzék a nyilvánvalót. Ha valami nagynak tűnik, az valószínűleg nagy. Ha valami kicsinek, az kicsi. A valóság – bár néha kényelmetlen – általában egyszerűbb, mint a köré szőtt elméletek. 

2. Bízz a józan eszedben! A belső iránytű

A médiából és a közösségi oldalakról ömlik ránk a zaj, vélemények, indulatok, érdekek. Könnyű elbizonytalanodni. De legbelül mindannyiunknak van egy belső iránytűje: a józan ész, a logika, az alapvető erkölcsi érzék.

A mai napra szóló tanulság: Hallgass erre a belső hangra! Ha valami logikátlannak, ellentmondásosnak vagy egyszerűen csak "rossz érzést" keltőnek tűnik, valószínűleg az is. Ne félj kérdéseket feltenni. Ne félj kételkedni abban, amit "készen" kapsz. A kritikai gondolkodás nem bizalmatlanság, hanem önvédelem a manipulációval szemben. 

3. Keresd a stabilitást! A "normális élet" védelme

Miközben a világ nagy dolgai zajlanak, a Google-keresések azt is megmutatták, mi fontos még: a sütőtök krémleves receptje, az időjárás, a hétvégi tervek. Ez a "normális élet", a kiszámítható, biztonságos hétköznapok iránti vágy.

A mai napra szóló tanulság: Becsüld meg és védd ezt a stabilitást! A nagy narratívák és ideológiák harcában könnyű szem elől téveszteni azt, ami igazán számít: a családod, az otthonod, a közösséged, a békés mindennapok. A tisztánlátás segít abban is, hogy felismerd, mi szolgálja valóban ezeket az értékeket, és mi az, ami csak felfordulást hoz. 

Indítsd a napot ezzel a gondolattal: A te valóságérzékelésed, a te józan eszed érték. Ne hagyd, hogy bárki elvegye vagy megkérdőjelezze! Láss tisztán, bízz magadban, és építsd a saját, stabil valóságodat a mai napon is. Legyen szép napod! 

További híreink

Reneszánszát éli a savanyú káposzta, ezért érdemes fogyasztani

Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó

Őrült szerelem! Frey Timi bemutatta a családjának L.L. Juniort: így találkoztak

Rajonganak az olaszok Orbán Viktorért

Senki sem gondolta - Ő a Sztárban Sztár All Stars 8.élő show-jának kiesője

Kubatov Gábor mai üzenete komoly figyelmeztetés a Ferencváros játékosainak + videó

Orbán Viktor bejelentette, hogy mikor találkozik Donald Trumppal

Nagy csapás érte a Real Madridot a Barcelona elleni rangadó után

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

További híreink

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

Bottal verik agyon Schmidt Mária karakterét Pintér Béla darabjában + videó

Videón a Louvre kirablói

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A Békemenet utáni hiszti: a számok nem hazudnak, de a Soros-média igen - Vezércikk + videó
2
Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó
3
Exkluzív interjú Orbán Viktorral Rómából + videó
4
Orbán Viktor bejelentette, hogy mikor találkozik Donald Trumppal
5
UFO repült Moszkva felett? A tudós válaszolt + videó
6
Több európai vezető ellen tettek feljelentést migránsok ellen elkövetett bűncselekmények vádjával + videó
7
Háború Ukrajnában – Innen szerez Ukrajna újabb forrásokat a háború finanszírozásához + videó
8
A vágyvezérelt valóság: hogyan hazudik a 444 és Hann Endre a Fidesz „meggyengüléséről”?
9
A gyengeség jele? – Miért Orbán Viktor nyomában jár Magyar Péter? + videó
10
Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!