A nap iróniája: A Tisza-sziget vezetője is nemet mondott a brüsszeli háborús tervekre
2025. október 14., kedd 19:45
| Hír TV
A nap legszórakoztatóbb híre: még az újpalotai Tisza-sziget vezetője is aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját. Az eset tökéletesen megmutatja, amit Gulyás Gergely és Rétvári Bence is hangsúlyozott: a brüsszeli háborús láz annyira elrugaszkodott a valóságtól, hogy már a józanul gondolkodó emberek pártállástól függetlenül elutasítják.
