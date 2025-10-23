A nap, amikor a nemzet megmutatja erejét: a Hír TV exkluzív, egész napos közvetítése a Békemenetről és az Ünnepről + videó

Ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről! Október 23-án a Hír TV egyedülálló, egész napos műsorfolyammal készül. Mi ott leszünk az Elvis Presley téren, végigkísérjük a Békemenet minden pillanatát, és élőben mutatjuk Orbán Viktor ünnepi beszédét a Kossuth térről úgy, ahogy azt más sosem fogja megmutatni.
1956 üzenete ma aktuálisabb, mint valaha. Szijjártó Péter Washingtonban beszélt a szabadságharcról. Az USA szerint Magyarország a "szabadság fáklyája". A Békemenet a mi válaszunk Brüsszelnek. Kattintson!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba. A földi mentőegységek mellett két mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. A polgármester szerint az iskolaépület továbbra is biztonságos, a károk helyreállítását a tankerület hamarosan elindítja.