A nap, amikor a nemzet megmutatja erejét: a Hír TV exkluzív, egész napos közvetítése a Békemenetről és az Ünnepről + videó

Amikor a vita gyilkosságba torkollik: A Riasztás bemutatja T. Róbert és Petra tragédiáját + videó

A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó

Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó

Teljes kamu a Zsolti bácsi-ügy: Mikor kér bocsánatot Dobrev Klára? + videó

1956 üzenete ma aktuálisabb, mint valaha. Szijjártó Péter Washingtonban beszélt a szabadságharcról. Az USA szerint Magyarország a "szabadság fáklyája". A Békemenet a mi válaszunk Brüsszelnek. Kattintson!

Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

