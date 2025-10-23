Keresés

Belföld

A nap, amikor a nemzet megmutatja erejét: a Hír TV exkluzív, egész napos közvetítése a Békemenetről és az Ünnepről + videó

2025. október 23., csütörtök 08:00 | Hír TV
béke szuverenitás október 23. nemzeti ünnep élő közvetítés Békemenet Orbán Viktor Hír TV

Ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről! Október 23-án a Hír TV egyedülálló, egész napos műsorfolyammal készül. Mi ott leszünk az Elvis Presley téren, végigkísérjük a Békemenet minden pillanatát, és élőben mutatjuk Orbán Viktor ünnepi beszédét a Kossuth térről úgy, ahogy azt más sosem fogja megmutatni.

  • A nap, amikor a nemzet megmutatja erejét: a Hír TV exkluzív, egész napos közvetítése a Békemenetről és az Ünnepről + videó

 

 

Örvendezik a balliberális oldal a budapesti találkozó csúszása miatt + videó

Matteo Salvini történelmi beszéde '56-ról és a mai harcokról

A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó

Autóbusz csapódott egy gimnáziumba Szolnokon + videó

Autóbusz csapódott egy gimnáziumba Szolnokon + videó

Huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba. A földi mentőegységek mellett két mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. A polgármester szerint az iskolaépület továbbra is biztonságos, a károk helyreállítását a tankerület hamarosan elindítja.
