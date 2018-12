A Nagykörúton oszlott fel a tömeg

A demonstrálók délután kezdtek gyülekezni a Kossuth téren, majd onnan a tömeg elindult. Órákon át vonult a belvárosban, 2 hidat, a Margit hidat és a Lánchidat átmenetileg lezárták. Ezután vonultak vissza a Parlamenthez, ahol nekifeszültek az országházat védő rendőr-sorfalnak. Többen füstbombákat használtak, amelyek közül néhányat a rendőr-sorfalba dobtak. A rohamrendőrök könnygázzal válaszoltak.

Az összetűzésekben 2 rendőr sérült meg - a rendőrség közleménye szerint. Az egyik rendőrnek a feje, míg társának a combja sérült meg. A tudósítások szerint a tüntetők a parlament több ablakát is megdobálták, legalább egy be is tört. A demonstrálók nem sokkal éjfél előtt vonultak el a Kossuth térről, a körúton a rendőrök zárásokkal választották szét őket kisebb csoportokra, a járdára tereltek mindenkit, és csak egyenként, igazoltatás után engedték onnan ki az embereket.