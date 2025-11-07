A nagy vetítés – Karácsony Gergely a csőddel riogat, miközben hallgat a Budapest Brand botrányáról + videó
2025. november 07., péntek 18:00
Hír TV
Karácsony Gergely ismét a főváros pénzügyi összeomlásával riogat, ezúttal a Kúria egy döntésére hivatkozva. A józan ész azonban mást diktál: az államtitkár és a Fidesz-frakció szerint a főpolgármester szándékosan félremagyarázza a döntést. A Híradónk ma este leleplezi, hogyan próbál a városvezető hamis csődhelyzettel takarózni, miközben a valódi botrányokról, mint a Budapest Brand százmilliós ügye, cinikusan hallgat.
A Blair House egy rendkívül fontos és nagy múltú épület Washington D.C.-ben, amelyet gyakran az Egyesült Államok elnökének hivatalos vendégházaként emlegetnek és hatalmas megtiszteltetés, ha valakit itt szállásolnak el. Pontosan ez történt most Orbán Viktor miniszterelnökkel.
