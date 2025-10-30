A nagy perelő show: Magyar Péter most a saját szakértői mondataiért jelent fel? + videó

Megosztás itt:

A politika színpadán ritkán látni ennyire áttetsző és – valljuk be – szórakoztató képmutatást, mint amit Magyar Péter produkál az Orbán Balázs által közzétett MI-videó kapcsán. A Tisza Párt vezére Btk-paragrafusokat lobogtat, állítólag feljelentést tesz, és a „legyávább embernek” nevezi a Fidesz kampányfőnökét. De mi is történt valójában?

1. A „bűntett”: az igazság elmondatása

A vita tárgya egy mesterséges intelligenciával (MI) készült videó, amelyben Magyar Péter mondja el azokat a valós, elhangzott idézeteket, amelyeket az elmúlt időszakban a saját politikusaitól és szakértőitől hallhattunk. Olyan kellemetlen mondatok ezek, mint a nyugdíjrendszer „bőkezűségének” megkérdőjelezése, a „szigorítás” szükségessége, vagy az a cinikus kijelentés, hogy a reformokat „nem kell a választás előtt részletezni”.

Tehát a "hamisítás" nem a tartalomban rejlik – az idézetek sajnos (?) valósak, és a Tisza Párt holdudvarából származnak –, hanem a formában: az MI segítségével ezeket a mondatokat magával a pártvezérrel mondatták el.

2. A kínos kettős mérce: ami nekem szabad, az neked bűn

A helyzet abszurditását az adja, amit Orbán Balázs is kiemelt, Magyar Péternek láthatóan csak akkor van baja a manipulációval, ha az nem az ő PR-osztályán fut.

Nem is olyan régen még ő maga dicsekedett azzal, milyen ügyesen tudja az MI segítségével Orbán Viktor beszédeit „korrigálni” és manipulálni. Amikor ő vágott össze és hamisított meg miniszterelnöki beszédeket, az a „digitális harc” része volt. Amikor őt szembesítik a saját emberei valós mondataival, az hirtelen „becsület csorbítására alkalmas bűntett”. Ez a képmutatás tankönyvi esete.

3. A pánik valódi oka: „rajtakaptuk a hazugságon”

Miért ez a hisztérikus toporzékolás és perrel való fenyegetőzés? A válasz a józan ész alapján egyszerű, mert a videó telibe talált. Magyar Péternek nem az MI-vel van baja, hanem azzal, hogy lelepleződtek. Lelepleződött a kettős beszéd: az, hogy mást mondanak a választóknak (béke, jólét), és mást mondanak a „szakértőik” a zárt körökben (megszorítás, nyugdíjcsökkentés).

Az állítólagos feljelentés egy kétségbeesett PR-akció, amellyel megpróbálja elterelni a figyelmet a valódi hírről: arról, hogy a Tisza Párt – a brüsszeli elit és az EPP elvárásainak megfelelően – valóban megszorításokra készül, és veszélybe sodorná a 13. havi nyugdíjat, a Nők40-et és az idősek biztonságát.

4. A „brüsszeli báb” elszólta magát

A Tisza Párt brüsszeli szavazásai (a háború, a migráció és az LMBTQ-propaganda támogatása) már korábban bizonyították, hogy kinek a forgatókönyvét követik. Most kiderült, hogy a gazdaságpolitikában is a brüsszeli megszorító logikát ("túl bőkezű") részesítik előnyben a nemzeti érdekkel (a nyugdíjak védelmével) szemben.

Konklúzió: több mint vígjáték

Magyar Péter feljelentése tehát nem több, mint egy vicc kategóriájú próbálkozás a feszültség fenntartására és a saját táborának átverésére. Azt hiszi, a hívei nem látnak át a szitán, és a hangzatos fenyegetőzéssel el tudja fedni a tényeket.

Azonban a józan ész nem hagyja magát, ha valaki azért perel, mert a saját pártjának valós mondataival szembesítik, az nem erős vezető, hanem egy leleplezett bűvész, akinek elfogytak a trükkjei. Az orbáni kártyavár összeomlása helyett úgy tűnik, a Tisza Párt illúziói kezdenek szertefoszlani a valóság fényében.

Itt lehet megnézni Orbán Balázs, Facebook oldalára feltöltött videót, amiért M. Péter állítólag perel: