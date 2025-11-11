A nagy mellélövés – Magyar Péter IMF-hitelről hazudozik, miközben a bankoknak kedvezne + videó
2025. november 11., kedd 17:20
| Hír TV
Magyar Péter ismét bizonyította, hogy a hangzatos jelszavakon túl mélységes gazdasági hozzá nem értés jellemzi. A Világgazdaság újságírója a Híradóban leplezte le: a Tisza Párt elnöke összekeveri a szezont a fazonnal, és „IMF-hitelnek” hazudja a sikeres Orbán–Trump találkozón elért pénzügyi védőpajzsot.
Ruff Bálint a Partizán egyik adásában beszélt arról, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy a Tisza párthoz köthető emberek mindent kimondjanak. A politológus szerint a 14. havi nyugdíj elvételéről elég majd csak májusban beszélni.
