A nagy leleplezés: Itt a kutatás, ami porrá zúzza a sajtószabadságról szóló baloldali hazugságokat

A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása tényekkel cáfolja a baloldali és brüsszeli hazugságokat: sajtószabadság van Magyarországon. A kormánykritikus médiumok nemcsak szabadon működnek, de nyereségesek is, és számuk 2010 óta folyamatosan nő. A baloldalnak valójában nem a szabadság hiányával van baja, hanem azzal, hogy elvesztették a média feletti egyeduralmukat.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
,Nem vádolja semmivel Horváth Alexandert, mindenki döntse el mit lát" – így reagált a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arra, hogy egy korábban drogpartin fotózkodó jelöltet indít az ellenzék Józsefvárosban.