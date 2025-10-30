Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 30. Csütörtök Alfonz napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A nagy baloldali belharc: kinyírta a Tisza Párt a Szigetet, vagy Karácsony blöffölt?

2025. október 30., csütörtök 11:40 | Hír TV

„Akkor hát nem lesz Sziget” – zárta le drámaian a vitát Karácsony Gergely. „A Tisza kinyírta a Szigetet” – kontrázott Baranyi Krisztina. „Karácsony elutasította a kompromisszumot” – vádaskodott a Tisza Párt. Miközben a baloldali-liberális szereplők egymást marcangolják, a józan ész csak a fejét fogja. Mai írásunkban bemutatjuk a fővárosi döntésképtelenség abszurd színházát.

  • A nagy baloldali belharc: kinyírta a Tisza Párt a Szigetet, vagy Karácsony blöffölt?

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése nem csupán egy döntésképtelen testület vergődése volt, hanem egy időutazás a 2010 előtti MSZP–SZDSZ-koalíciók legkínosabb napjaiba. Az okos budapesti választóknak sikerült a Fidesz mellé három olyan liberális politikai csoportosulást (Karácsony-DK, Tisza, Vitézy) beszavazniuk, amelyek láthatóan semmiben sem képesek megegyezni – kivéve talán a Pride támogatásában. Ennek az újbóli káosznak az első, azonnali és látványos áldozata: a Sziget Fesztivál.

Az abszurd színház: ki kicsoda a játszmában?

A helyzet, amiért a Sziget jövőre elmaradhat, a józan ész számára felfoghatatlan, de a baloldali belharcok logikája szerint tökéletes!

Karácsony Gergely (az alkalmatlan de sértődött főpolgármester): Miután a Tisza és a Fidesz tartózkodása miatt nem ment át az eredeti javaslata (a jelenlegi szerződés felbontása, hogy Gerendai visszatérhessen), drámai Facebook-posztban jelentette be: „akkor hát nem lesz Sziget”. Felelősséget látványosan másokra hárít, „konkrét károkozással” vádolja a Tiszát és a Fideszt, és sajnálja magát, „megpróbáltam, megtettünk mindent, sajnálom”. Ez a passzív-agresszív felelősséghárítás tankönyvi esete.

A Tisza Párt (az új erő, aki máris rombol): Baranyi Krisztina szerint „a Tisza kinyírta a Sziget Fesztivált”. Kollár Kinga (Tisza) erre visszavádol, valójában Karácsony a hibás, mert nem fogadta el a Tisza „zseniális” kompromisszumos javaslatát. És mi volt ez a javaslat? Egy teljesen abszurd, Ratzinger-i aranyat kaszakő-cserére emlékeztető konstrukció, egy még nem létező kormány (a Tisza-kormány) majd 2026-ban garanciát vállal, cserébe a mostani főváros kedvezményéért.

Ahogy egy kommentelő zseniálisan összefoglalta: „egy még nem létező cég nem létező befektetői vállaljanak garanciát [...] cserébe azért, hogy egy még nem létező [...] kormány cserébe szintén garanciát vállal”. Ez nem politika, ez bohózat.

Gerendai Károly (a megmentő, aki nem ért semmit): A Sziget alapítója, aki most valahogy visszavásárolná az egészet a külföldi alapkezelőtől (hogy hogyan és mennyiért, azt persze homály fedi), „teljesen értetlenül” áll a helyzet előtt. Úgy csinál, mint aki nem érti, miért nem szavazták meg a neki kedvező javaslatot.

A valódi tét: nem a Sziget, hanem a hatalom

Miközben Vitézy Dávid még a „megoldást” keresi és „tiszta fejet” javasol, a valóság egyértelmű, a Sziget Fesztivál sorsa túsza lett a liberális oldalon belüli hatalmi harcnak.

A Tisza Párt meg akarja mutatni, hogy Karácsony nélkülük döntésképtelen. Karácsony meg akarja mutatni, hogy a Tisza felelőtlen és káoszt okoz. A DK a háttérben számolgat. A józan ész pedig valahol a folyosón sírva fakadt.

A Facebook-posztban említett „globális kapitalizmus legmocskosabb” tulajdonosa most valószínűleg a markába röhög, amíg a helyi politikusok egymást ölik, ők nyugodtan hátradőlhetnek. Vagy épp ez volt a terv?

Konklúzió: Budapest, Te Csodás! A Fővárosi Közgyűlés szerdai napja tökéletesen megmutatta, mire számíthat Budapest a következő években, parttalan vitákra, döntésképtelenségre, folyamatos egymásra mutogatásra és politikai hisztériára. A „Szabadság Szigete” helyett megkaptuk a „döntésképtelenség szigetét”. A 2010 előtti világ visszatért, és az első áldozatot máris magával rántotta a mélybe. Gratulálunk!

Fotó: Facebook

 

További híreink

Tragikus hír érkezett a cseszneki várról, erre senki nem számított

Elnézést kért Nagy Feró + videó

Ilyen nincs: melegfront érkezik az országba, ezt fogja eredményezni

Idegen intelligencia nyomaira bukkanhattak svéd tudósok

Nemazalány csúnyán beolvasott az RTL-nek: „Azért rakták be az új műsorba az exem, mert egy féreg volt velem”

Az ukrán hadsereg újra lecsapott Oroszországra – lángokban áll a finomító

Visszatér a közéletbe Varga Judit

Az ETO kilenc, az MTK öt, az FTC és a Paks négy-négy, a Barcika egy gólt szerezve lépett tovább – ez történt a Mol Magyar Kupában

Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval

További híreink

Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval

Rendkívüli időpont: Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart!

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart! - Élőben közvetítjük + videó
2
Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó
3
Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra
4
Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval
5
Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó
6
Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó
7
A kenyai balesetben elhunyt sportvezetőt méltatták + videó
8
Vezércikk – Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat + videó
9
Gólzáporok és kiesések tarkították a MOL Magyar Kupa legújabb és korábbi mérkőzéseit
10
Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett Pintér Béla felháborító darabja miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!